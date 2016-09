Les 1er et 2 octobre, la ville de London tiendra pour une 15e année ses journées « Portes ouvertes ». À l’instar de nombreuses communautés en Ontario, plusieurs musées y seront accessibles gratuitement et maintes institutions et entreprises révéleront au grand public certains aspects de leurs activités dont l’accès est habituellement restreint.

Il n’y a guère de thématique précise qui caractérise l’ensemble des 45 sites au programme à London. Si l’on divisait les sites en catégories, certains seraient sans conteste rangés sous l’étiquette histoire et patrimoine, d’autres se démarqueraient par leur mise en valeur de la technologie et des sciences, plusieurs par la promotion des arts et de divers passe-temps et quelques-uns seraient catalogués comme relevant du secteur commercial, des services publics ou des espaces naturels. En voici quelques exemples.

Dans le département historique, qui constitue toujours une large proportion des lieux à visiter, toutes communautés confondues, se retrouve l’ancienne église Bishop Cronyn Memorial. Construite en 1873, elle ne sert plus aujourd’hui au culte, mais plutôt comme lieu de rassemblement pour les participants au programme El Sistema, offert par l’Aeolian Hall, et dont l’objectif est de démocratiser l’accès à l’apprentissage de la musique. Lors des Portes ouvertes, des bénévoles feront découvrir le passé du bâtiment et son usage actuel.

Au London Clay Art Centre, les visiteurs pourront jeter un coût d’œil aux pièces exposées et s’entretenir avec des artistes qui se livreront à des démonstrations de leur art. Les enfants pourront également s’adonner au modelage de l’argile. Les esthètes qui aiment mélanger les genres auront la chance, dans la galerie, d’écouter des artistes du London Poetry Slam et de se joindre à eux pour réciter leurs propres poèmes. Cette activité se tiendra le samedi entre 11 h et 15 h.

À titre exceptionnel, le Centre de recherche et de développement de London accueillera les visiteurs dans ses laboratoires et sa ferme expérimentale. Cette institution a pour mandat de repousser les limites de l’innovation en matière de protection des cultures et de procéder à des analyses dans le domaine de la génomique, de la biotechnologie et de la lutte contre les parasites. Des jeux éducatifs y attendront les plus jeunes.

Que seraient les journées Portes ouvertes à London sans une visite de son excellent musée? Bien que les expositions y soient toujours intéressantes, le Musée de London propose en plus, en cette occasion spéciale, un large éventail d’activités pour les petits. Le samedi, ils pourront y faire du bricolage, découvrir des contes sur les totems, apprendre l’art des fresques traditionnelles au Mexique, etc. Cette sortie au musée pourra aussi être l’occasion pour toute la famille de découvrir les nouvelles expositions qui y sont présentées et où l’histoire côtoie les arts visuels.

Bien que plusieurs sites reviennent édition après édition, la programmation des journées Portes ouvertes n’est pas figée et on y retrouve chaque fois du nouveau. Ainsi, six lieux à visiter se sont ajoutés à la liste de cette année. Pour consulter la programmation complète, il suffit de visiter la page web http://www.doorsopenontario.on.ca/Evenements/London.aspx.

Philippe Thivierge