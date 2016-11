Le Centre communautaire régional de London (CCRL) tenait son assemblée générale annuelle (AGA) le 20 octobre dernier au Centre Desloges. L’exercice fut l’occasion de mieux connaître les progrès accomplis par l’organisme, d’avoir une idée de ses projets à venir et d’élire les membres de son conseil d’administration.

Après que les participants eurent socialisé et cassé la croûte grâce aux talents culinaires de Lucille Parent, l’AGA débuta aux environs de 18 h 30. Émilie Crakondji et Julie Chalykoff furent respectivement choisies comme présidente et secrétaire d’assemblée et, après les premiers points techniques à l’ordre du jour, le président du CCRL, Sylvain Giroux, présenta son rapport à l’assistance. Ce fut, pour l’essentiel, un remerciement adressé aux employés et à ses collègues du conseil d’administration. « Pour l’amour de la langue, continuons cette belle collaboration », a déclaré M. Giroux, avant de conclure par un appel à bâtir une communauté forte et fière.

La pièce de résistance de toute AGA est très souvent le rapport de la direction générale. Le CCRL n’a pas échappé à la règle et Jean-Pierre Cantin a d’emblée lancé à la blague qu’il lui serait difficile de faire court. C’est d’abord par quelques commentaires sur le service de garde L’Escale que le directeur général a entamé sa présentation pour ensuite détailler le programme de sports et loisirs.

Il a rappelé que le CCRL a reçu une subvention de la Fondation Trillium de 250 000 $ qui, étalée de 2016 à 2019, lui permettra de promouvoir l’activité physique de moult façons.

Dans le secteur des activités culturelles, M. Cantin a évoqué l’édition 2015 de la Franco-Fête qui s’est déroulée sous le thème du 400e anniversaire de la présence francophone en Ontario. Il a rappelé les célébrations du Jour des Franco-Ontariens, le souper des Fêtes, le spectacle de Mario Jean et la venue du groupe Improtéine. Le directeur général a également mis de l’avant son invitation aux francophones à participer aux cérémonies du jour du Souvenir, un évènement qui interpelle de nombreuses familles.

Après ce coup d’œil aux activités de la dernière année, Jean-Pierre Cantin s’est ensuite tourné vers l’avenir en précisant sa vision du CCRL en tant que carrefour francophone ethnoculturel. Il a également insisté sur la nécessité de nouer des liens avec les autres organismes de langue française et de collaborer de près avec les autorités publiques : « Si on veut que la communauté francophone se fasse entendre, il faut être présent auprès des diverses instances gouvernementales et paragouvernementales », a-t-il plaidé.

L’ouverture aux francophiles sera une des priorités de M. Cantin au cours de la prochaine année. Quelques premiers pas ont d’ailleurs été accomplis à cet égard avec la participation d’une école d’immersion au Jour des Franco-Ontariens en septembre dernier. Plus de 6700 élèves sont inscrits dans les écoles d’immersion élémentaires et secondaires de London et Jean-Pierre Cantin y voit une grande clientèle à atteindre. Le CCRL a commencé à publiciser ses activités auprès des parents de ces jeunes et le succès du dernier camp d’été est en partie attribuable à ces efforts. Ces questions et bien d’autres seront abordées lors de l’élaboration du plan stratégique communautaire 2017-2022 qui permettra de mieux connaître ce que désirent les francophones et francophiles de London.

Le rapport financier, présenté par le vérificateur général Roch Brazeau, n’a rien révélé de préoccupant et les candidats aux élections ont été élus par acclamation. Le conseil d’administration se compose désormais de Sylvain Giroux comme président, de Philippe Morin à la vice-présidence, de Natalie Doucet à la trésorerie, de Gabrielle Laurin au poste de secrétaire ainsi que de Sébastien Ruffo et Moustapha Amadou comme administrateurs.

L’AGA s’est conclue à 19 h 45 et le CCRL entame à présent une nouvelle année pleine de défis.