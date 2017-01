Le Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO) vient d’annoncer que Stéphane Guertin sera le dixième ambassadeur du Mois du patrimoine en Ontario français, qui se déroulera en février 2017 sous le thème Laissez-vous conter l’histoire!

Stéphane Guertin oeuvre en théâtre, en musique et dans les arts du cirque depuis une quinzaine d’années. D’abord chanteur lyrique, M. Guertin a ensuite œuvré comme interprète dans une cinquantaine de productions au théâtre, au théâtre musical, à la télévision et au cinéma. Il est également l’auteur de 12 pièces de théâtre et créateur de séries télévisées comme Motel Monstre et Écoute-ça.

De 2003 à 2008, il fait ses armes dans les mélanges pluridisciplinaires en tant que chorégraphe, metteur en scène et auteur en résidence aux Productions Multisens. Sa volonté de créer un théâtre sans frontières l’a mené à fonder Improtéine (2003), le Théâtre du Souffleur (2003) et ensuite Créations In Vivo dont il est le directeur artistique depuis 2007.

M. Guertin est choisi pour représenter le Canada aux VIIes Jeux internationaux de la Francophonie à Nice, France en 2013. Il y remporte la médaille d’Or en tant que conteur. Suite à cette importante reconnaissance internationale, ses spectacles de conte La cadence du conteur et Vie et mort d’un char boiteux ont effectué des tournées dans 12 pays.

« Redécouvrir le patrimoine commun, c’est comme ouvrir un coffre de cèdre familial. Il y a un mélange de découverte et de retrouvailles. Que les jeunes apprennent des plus anciens. Que les nouveaux arrivants découvrent la richesse de notre passé. Que les gens d’ici découvrent le patrimoine de ceux qui arrivent pour partager le leur. En patrimoine, le tout inclusif est plus important que la somme des parties », confie Stéphane Guertin.