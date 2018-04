Le 19 avril dernier, le club de lecture du Carrefour des aînés du Centre communautaire régional de London tenait sa réunion mensuelle avec deux ouvrages au programme. Inconnu à cette adresse, de Kressmann Taylor, est une courte nouvelle qui raconte les déboires tragiques de deux amis et collègues, un juif américain et un Allemand devenu nazi, dans l’Allemagne des années 1930. Les membres du club ont commenté cette lecture et une autre leur a été proposée : Naufrage, du rappeur et écrivain québécois Biz, un récit qui met en scène un fonctionnaire sans avenir qui tente désespérément de réformer la société. Bref, chaque mois, c’est un nouvel univers qui s’ouvre pour les membres du club.