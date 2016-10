« Il faut préciser que Corey n’aimait pas les betteraves avant de commencer l’émission et on l’a convaincu », dit en riant Evelyne Charuest de son partenaire à l’animation Corey Loranger. Les deux animateurs seront aux commandes de la nouvelle série Sel & Diesel diffusée sur Unis TV à partir de septembre 2017.

Les deux voraces se lancent à l’assaut des cantines mobiles, plus communément appelé « food trucks », et sillonnent le pays d’un océan à l’autre. Edmonton, Vancouver, Victoria, Winnipeg, Toronto, voilà quelques-une des grandes villes canadiennes que visitera la nouvelle émission qui finissait le tournage de sa première partie de programmes à Toronto la semaine dernière. L’occasion pour L’Action d’en apprendre plus sur l’émission à venir. Réparti en 10 épisodes représentant chacun une ville, Sel & Diesel explore les folies gustatives de ces camions pas comme les autres et s’intéresse aux coulisses de l’industrie.

« Chaque épisode explore un aspect particulier, explique Evelyne Charuest. À Vancouver, on s’est attardé sur la mécanique du camion. » Là-bas, ils y ont rencontré un homme extraordinaire qui, du tricycle au camion de pompier, sait aménager une cuisine dans n’importe quel véhicule.

Pour Toronto, c’est la diversité qu’ont choisie les fins gourmets en sélectionnant des cantines proposant des mets d’Argentine, du Mexique ou encore de Hongrie.Au programme : le délicieux chocolat à boire du camion mexicain ChocoSol ou encore les irrésistibles Chimney (sorte de pâte sucrée cuite au four et fourrée selon les goûts et les saveurs) de la cantine Eva’s Original, venue tout droit de Budapest.

Si les deux compères ont découvert des plats incroyables – tels que le burger décadent aux œufs frits, à la betterave et accompagné de « deux litres de fromages ».Ce sont également de véritables personnages que rencontrent les deux animateurs comme ce restaurateur de Winnipeg qui a construit lui-même son camion à partir de conteneur et qui y a même installé un four à bois!

« C’est le deuxième plus gros camion d’Amérique du Nord, précise Corey Loranger. Il sort 180 pizzas à l’heure, donc 3 à la minute! »

De l’ingénieur au gastro-entérologue, les parcours de vie deviennent aussi incroyables que les plats revisités que proposent ces restaurateurs ambulants.

Alors, pour tous les fins gourmets et amateurs de plats plus incroyables les uns que les autres, le rendez-vous est pris.

Laurence Stenvot

Photo : Corey Loranger et Evelyne Charuest, les deux animateurs de l’émission Sel & Diesel en compagnie de Mathieu McFadden (à gauche) de ChocoSol. © Julianna Damer