Le 26 novembre dernier, Aliments Maple Leaf a annoncé le projet de construire une usine de volaille fraîche à valeur ajoutée de 660 millions $ à London. La nouvelle installation de 640 000 pieds carrés devrait être l’une des usines de transformation de volaille les plus évoluées au monde du point de vue technologique et comprendra des processus et des technologies de pointe en matière de salubrité des aliments, d’environnement et de bien-être animal.

Le financement du projet comprend une dépense en capital d’environ 605,5 millions $ de la part des Aliments Maple Leaf, un investissement de 34,5 millions $ du gouvernement de l’Ontario et un investissement de 20 millions $ du gouvernement du Canada au titre du Fonds stratégique pour l’innovation. En outre, l’entreprise reçoit un prêt de 8 millions $ du Programme Agri-innover. Dans le cadre de l’entente de financement fédérale, Maple Leaf investira 5 millions $ de plus au cours des cinq prochaines années dans des projets qui accélèrent l’adoption de technologies de fabrication et de production de pointe et appuient l’objectif que l’entreprise s’est fixée, soit de réduire son empreinte environnementale de 50 % d’ici 2025.

« Cette installation de calibre mondial permettra à Maple Leaf de répondre à la demande toujours croissante des consommateurs pour les produits de volaille à valeur ajoutée de qualité supérieure et de renforcer le système alimentaire du Canada, affirme Michael H. McCain, président et chef de la direction. Il s’agit d’un investissement historique dans le secteur canadien de la volaille qui offre d’importantes retombées pour les intervenants et l’économie et qui assure que le Canada dispose d’une capacité de transformation intérieure suffisante pour répondre aux prévisions sur la production et la demande de volaille. » Le projet devrait contribuer aux bénéfices de l’entreprise à compter de 2022.

« Notre gouvernement est enchanté d’investir dans le projet des Aliments Maple Leaf afin d’aider à apporter de nouvelles innovations au secteur de transformation des aliments du Canada, de permettre au Canada de demeurer concurrentiel sur la scène internationale et de créer de nouveaux emplois de classe moyenne en Ontario. Cette nouvelle installation de pointe démontre comment l’innovation crée des emplois et aide l’environnement en employant un mode plus durable de transformation de la volaille », a affirmé Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique.

« L’industrie agroalimentaire du Canada est un moteur essentiel de l’innovation et de la création d’emplois bien rémunérés dans l’ensemble du pays. Notre gouvernement est fier d’investir chez les Aliments Maple Leaf et d’aider ainsi à positionner le Canada en tant qu’acteur de renommée mondiale dans le secteur de la transformation des aliments et à augmenter la capacité concurrentielle et la durabilité de notre secteur agricole », a déclaré Lawrence MacAulay, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

« Il s’agit du plus important investissement de l’histoire du secteur agricole de l’Ontario. Cet investissement montre que le secteur a confiance dans notre économie en pleine croissance et montre une fois de plus comment nous rendons l’Ontario ouvert aux affaires. C’est formidable de voir une entreprise comme Maple Leaf investir à London. Cette nouvelle usine innovatrice modernisera les procédés de transformation et aidera à rendre les producteurs de poulet de l’Ontario plus concurrentiels », a dit Doug Ford, premier ministre de l’Ontario.

Le poulet est la protéine de viande la plus consommée et dont la croissance est la plus rapide au Canada, offrant polyvalence, nutrition et dont l’empreinte environnementale est plus faible. Il existe une demande particulièrement élevée de produits de poulet élevé sans antibiotiques et de poulet halal, domaines dans lesquels Maple Leaf offre les principales marques nationales. Au chantier de London, les travaux de construction devraient débuter au printemps de 2019 et le démarrage de l’usine est prévu pour le deuxième trimestre de 2021. Au début, la nouvelle usine procurera plus de 1450 emplois directs à temps plein et à temps partiel, ainsi que des emplois supplémentaires à mesure que les volumes de production augmenteront avec le temps. Maple Leaf travaillera de près avec les agences locales afin de recruter et de former les gens et de fournir du travail spécialisé dans un milieu de travail sécuritaire et inclusif. La construction comme telle devrait produire environ 300 emplois et près de 85 % des dépenses du projet soutiendront les entrepreneurs locaux assurant la construction et l’installation. Nous nous attendons à ce que l’usine crée 1400 emplois indirects de plus dans le secteur de l’approvisionnement et des services et qu’elle génère une activité économique annuelle estimée à 1,2 milliard $ une fois qu’elle sera totalement opérationnelle.

La production des trois petites usines vieillissantes en Ontario sera peu à peu consolidée dans cette nouvelle installation. L’usine de l’entreprise à St. Marys devrait fermer ses portes vers la fin de 2021, tandis que celles à Toronto et à Brampton fermeront vers le milieu ou la fin de l’année 2022. Chacune de ces usines est âgée de 50 à 60 ans et présente des contraintes d’emplacement, d’empreinte et d’infrastructure qui limitent les occasions d’expansion et de modernisation qui permettraient de répondre à la demande en pleine croissance du marché. Maple Leaf collaborera avec les communautés concernées et le gouvernement afin de trouver d’autres moyens d’utiliser ces usines lorsqu’elles finiront par fermer.

« Nous sommes sincèrement désolés de l’impact de ces fermetures éventuelles sur notre personnel et nos collectivités, déclare M. McCain. Même s’il reste quelques années avant ces fermetures, nous en informons nos employés bien avant, afin que nous puissions communiquer ouvertement et leur accorder notre soutien tout au long de cette transition prolongée. Nous leur fournirons des possibilités d’emploi à la nouvelle usine et dans d’autres installations de Maple Leaf, ainsi que des services pour les aider à trouver de nouveaux emplois. »

SOURCE : Les Aliments Maple Leaf Inc.