Lorsque le Centre communautaire régional de London (CCRL) fait quelque chose, il le fait en grand. Le mérite en revient cependant en partie à la communauté qui se montre toujours fidèle aux activités de l’organisme, lui garantissant un succès bien mérité. Ce lien fort entre les francophones et le CCRL s’est à nouveau manifesté le 9 décembre dernier à l’occasion du souper du temps des Fêtes.

Ce sont 300 personnes qui se sont présentées à la salle de réception de l’hôtel DoubleTree by Hilton où se tenait l’événement. Plusieurs jours avant la soirée tant attendue, celle-ci affichait complet, l’activité tombant à point nommé pour les organismes et les conseils scolaires dont les employés souhaitaient s’amuser entre collègues avant les vacances des Fêtes. De manière générale, la communauté était au rendez-vous, les francophones de London et d’ailleurs invitant leurs amis anglophones pour ce qui promettait d’être des réjouissances mémorables.

Dans son mot de bienvenue, Jean-Pierre Cantin, directeur général du CCRL, a rappelé que pareil événement avait pour origine une initiative du Cercle des copains, aujourd’hui le Carrefour des aînés, dont plusieurs membres étaient d’ailleurs présents. Passé ce préambule, l’heure du repas arrivé, l’assistance a été conviée à se servir au buffet.

La pièce de résistance de ce souper consistait en de la dinde et du rôti de surlonge de bœuf découpés devant les convives par des employés de la cuisine. Mais bien d’autres mets attendaient les invités du CCRL dont un choix de desserts de tous les styles. Tout était offert en grande quantité et plusieurs se sont servis deux fois sans qu’il ne soit possible de venir à bout des victuailles.

Le tirage des prix de présence a fait bien des heureux. Une douzaine de cadeaux ont été remis dont les trois grands prix tant vantés par M. Cantin : un panier de gâteries de luxe, une bouteille de vin Chianti Leonardo de 6 litres et le désormais célèbre batteur sur socle KitchenAid. Soulignons la contribution spéciale de Lucille Parent, la cuisinière du Carrefour des aînés, qui avait préparé de véritables sapins en chocolat qui faisaient partie de ces cadeaux tant convoités.

Côté musique, le trio Trinity Blue avait assuré l’animation pendant les deux premières heures de la soirée. Mais au-delà, c’est DJ UnPier qui a pris la relève avec sa sélection de chansons francophones, anglophones et même espagnoles, bref, tout ce qu’il fallait pour danser. Les convives pouvaient aussi contribuer aux choix musicaux en écrivant leurs demandes sur des cartons laissés sur les tables.

Comme c’est toujours le cas, ce sont les dames qui, les premières, ont brisé la glace en s’aventurant courageusement sur la piste de danse pour y être ensuite rejointes par les messieurs. Plus tard, la boustifaille était de retour avec cette fois un buffet de poutines, question de sustenter les danseurs.

C’est tard en soirée que la fête s’est conclue, laissant les participants avec le meilleur des souvenirs de l’édition 2017 de l’incontournable souper des Fêtes du CCRL.

PHOTO : Couples, collègues et amis se sont retrouvés le temps d’un souper et d’une danse.