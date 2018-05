Ouverte en 2015, l’usine de Sarnia de la multinationale BioAmber produit de l’acide succinique bio-sourcé. Cette substance industrielle aux mille usages peut être fabriquée à base de pétrole mais BioAmber, par un procédé dont elle a l’exclusivité, la produit plutôt avec des matières premières issues de l’agriculture et de l’exploitation forestière. Le fait d’offrir une alternative écologique et d’avoir suscité beaucoup d’intérêt à Sarnia lors de son ouverture n’aura cependant pas permis à l’entreprise d’échapper aux lois du marché et BioAmber annonçait en début de mois être contrainte à la faillite. Néanmoins, cela ne veut pas nécessairement dire que l’usine de Sarnia, construite au coût de 135 millions $, devra fermer ses portes : la faillite s’inscrit dans une stratégie destinée à protéger les investisseurs et à remanier les finances de l’entreprise afin qu’elle puisse poursuivre ses opérations. Le succès de cette approche n’est pas garanti mais laisse au moins un peu d’espoir à la soixantaine d’employés et aux agriculteurs de la région qui arrondissent leurs revenus en fournissant l’usine en résidus agricoles.

PHOTO: L’usine BioAmber à Sarnia