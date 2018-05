Du 5 au 8 juillet prochain, les mélomanes de partout en Ontario ont rendez-vous avec 35 ensembles musicaux au parc Victoria de London. C’est là que se tiendra le Sunfest, un événement annuel renommé pour la qualité de sa programmation et, étant gratuit, pour son accessibilité. Derrière son organisation se trouve une équipe dynamique ayant à sa tête Alfredo Caxaj, fondateur du festival, qui était présent à la London Brewing Co-op, là où s’est tenu le lancement médiatique du Sunfest le 17 mai dernier.

De prime abord, le choix de cette distillerie couplée à un bar surprenait pour pareille activité promotionnelle, mais en réalité, outre le fait qu’il s’agisse d’un commanditaire, il illustrait parfaitement la symbiose qui s’est établie au cours des 24 dernières années entre le festival et le tissu socioéconomique de London. L’un des partenaires médiatiques de la première heure, CTV, était d’ailleurs représenté par le journaliste Nick Paparella, un fidèle du Sunfest et un ami de M. Caxaj. En un bref discours, M. Paparella a rappelé les modestes origines du festival et l’admirable croissance qui l’a caractérisé au cours des ans.

Alfredo Caxaj a poursuivi dans la même veine en ajoutant que le Sunfest a grandi notamment parce que la diversité culturelle à London s’est elle-même accrue. Aujourd’hui, l’événement a acquis une réputation internationale et chaque édition nécessite un an de travail pour être mise sur pied. Le festival doit son succès à l’attrait qu’il exerce pour tous les goûts et en étant aussi rassembleur qu’il est possible de l’être.

Un lancement médiatique ne serait pas complet sans le dévoilement des artistes invités et c’est avec fierté que M. Caxaj les a présentés. Il va sans dire que tous les continents seront représentés dans la palette musicale qu’offrira le Sunfest cet été. L’Ontario et le Québec auront aussi de belles délégations. Ainsi, Laila Biali, Eagle Flight Singers, Kobo Town, Lazo, Exco Levi, Samba Squad et Louis Simão comptent au nombre des meilleurs musiciens et chanteurs de l’Ontario. De son côté, la Belle Province sera mise en valeur par Briga, Jazzamboka, Mélisande, Wesli et Laetitia Zonzambe.

En espérant que le soleil soit de la partie, voilà un Sunfest 2018 qui s’annonce des plus palpitants pour les amateurs de musiques d’ici et d’ailleurs.

PHOTO: C’est à la London Brewing Co-op que s’est tenu l’événement.