Avec le mois de mai sont dévoilées au public trois nouvelles expositions au Musée de London. Ne cherchez pas la continuité thématique entre chacune d’elles : seule les rassemble la volonté des curateurs de titiller la curiosité intellectuelle et artistique des visiteurs. Jusqu’au 27 août, Sparrow Night : Artists Working with Light présente des oeuvres de diverses disciplines inspirées par la lumière. Jusqu’au 10 septembre, Sounds Assembling : Communication and the Art of Noise explore l’univers du son et de la parole et des expériences qui leurs sont liées, telles les vibrations et la gestuelle. Finalement, après cette immersion dans l’éthéré et l’abstrait, le public est invité à visiter, jusqu’au 17 septembre, l’exposition à caractère historique Air Waves : Radio and TV in London. Tous les détails dans notre prochaine édition.

Photo : des bouteilles et une source de lumière : il en faut peu pour l’artiste Diane Landry pour produire une œuvre originale.