Quelle est la meilleure nourriture pour un animal de compagnie? L’éventail de produits offerts est étourdissant et en y ajoutant le volume d’informations accessibles et souvent contradictoires, il n’est pas étonnant que le choix d’une nourriture pour animal de compagnie puisse être aussi difficile!

Trois questions simples permettent d’éviter la confusion.

La nourriture est-elle sécuritaire?

Une nourriture pour animal de compagnie contaminée peut rendre votre animal malade, ce que personne ne souhaite. Malheureusement, le fait qu’une nourriture soit vendue au Canada ne garantit pas qu’elle soit exempte de toute contamination. Comment pouvez-vous être certain qu’une nourriture pour animal de compagnie est saine? Vous pouvez poser la question en ligne, mais personne ne révise le contenu des sites Internet et il est difficile de distinguer les faits de la fiction. La meilleure façon de vous assurer de la sécurité d’une nourriture pour animal de compagnie consiste à communiquer directement avec les fabricants du produit. Demandez-leur de quelle façon les ingrédients sont choisis et évalués, et quelles mesures ont été mises en place pour s’assurer que leur nourriture est exempte de contamination. Posez ces questions à plusieurs entreprises afin de connaître les différentes approches concernant la sécurité de la nourriture pour animal de compagnie au Canada.

La nourriture est-elle nutritive?

Il est tentant de choisir une nourriture pour animal de compagnie en se basant sur l’étiquette des ingrédients. Toutefois, ce qui importe pour l’animal, c’est qu’il obtienne tous les éléments nutritifs dont il a besoin, et ce, en quantités appropriées. Des éléments nutritifs comme les protéines et les vitamines sont différents des ingrédients comme le chou vert ou le poulet. Une salade de bleuets et une tarte aux bleuets peuvent toutes les deux contenir des bleuets, mais je crois que nous pouvons tous convenir qu’une de ces options est plus nutritive que l’autre! De plus, beaucoup d’ingrédients différents peuvent fournir une nutrition saine pourvu qu’ils soient choisis avec soin et transformés correctement. En choisissant une nourriture provenant d’une entreprise qui emploie des spécialistes vétérinaires pour formuler ses diètes, votre animal de compagnie bénéficie de son propre expert en nutrition; vous êtes donc assuré que son alimentation est complète et équilibrée.

La nourriture convient-elle à mon animal?

Voulez-vous nourrir « un » animal de compagnie ou « votre » animal de compagnie? Chaque animal est unique et une nourriture optimale pour un animal peut être inadaptée pour un autre. Plutôt que de choisir une nourriture en souhaitant qu’elle convienne, considérez l’alimentation de votre animal en fonction de son âge, de son niveau d’activité, de son état de santé et de ses caractéristiques et recherchez une nourriture adaptée à ce profil. Votre meilleur ami mérite la meilleure nourriture.

Offrez-la-lui en vous demandant « Est-elle sécuritaire? Est-elle nutritive? Est-elle adaptée à mon animal de compagnie? ».

(Source : CNW, Institut canadien de la santé animale)