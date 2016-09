Le directeur général de la Caisse populaire Pointe-aux-Roches-Tecumseh, Christian Paradis, a été nommé au même poste pour la toute nouvelle Caisse qui débutera officiellement ses opérations à compter du 1er janvier 2017. L’annonce a été faite devant quelque 75 membres lors de l’Assemblée générale spéciale au cours de laquelle un seul point était à l’ordre du jour : la fusion avec la Caisse populaire Welland.

« La rencontre s’est bien déroulée, selon M. Paradis. Nous avons essentiellement présenté les mêmes documents que lors de la rencontre du mois de juin dernier qui visait à informer les membres à propos du projet. Mardi dernier, c’était le moment de voter. »

La veille, le lundi 19 septembre, la Caisse populaire Welland avait tenu une rencontre similaire à laquelle une cinquantaine de membres ont participé. Là, le vote a été unanime en faveur du regroupement.

Du côté de la Caisse populaire locale, c’est dans une proportion de 97 % que les membres ont entériné le projet. Suivant le calendrier établi, le 1er janvier 2017, la Caisse populaire Sud-Ouest Ontario sera officiellement en opération.

« La nouvelle Caisse fonctionnera dès le début de l’année en offrant tous ses services à l’ensemble des membres. Par ailleurs, l’intégration des services informatique devrait être complétée au printemps 2017 », précise M. Paradis.

Il y a bien eu quelques questions en provenance de l’assemblée et, dans l’ensemble, liées au fonctionnement. Par exemple, la nouvelle Caisse aura un nouveau numéro d’identification (transit). On s’est donc questionné sur ce qui allait advenir des chèques en circulation. « Les membres pourront continuer d’utiliser les chèques qu’ils ont en main. Au fur et à mesure qu’ils émettront des chèques, nous leur en ferons parvenir de nouveaux, avec le nouveau transit, en les invitant à les utiliser, ce qui permettra d’éviter d’avoir à traiter manuellement les chèques émis assez rapidement. »

La nouvelle Caisse comptera plus de 11 500 sociétaires, 34 employés, 13 administrateurs (7 du secteur Welland et 6 du secteur Sud-Ouest) et aura un volume d’affaires de l’ordre de 829 millions $. Le siège social sera à Welland. Pour le directeur général, cela signifiera de nombreux déplacements dans le Sud-Ouest.

Quant au nom choisi pour la nouvelle Caisse – Caisse populaire Sud-Ouest Ontario – il a fait l’objet d’une consultation à l’interne. Finalement, l’appellation retenue a été jugée la plus représentative de la nouvelle réalité de Desjardins dans la région du Sud-Ouest.

« De plus, dans l’éventualité où on devait décider d’ouvrir un nouveau point de service, celui-ci prendra automatiquement cette appellation ce qui sera plus simple tout en continuant de représenter le fait que la Caisse couvre tout le territoire du Sud-Ouest », indique M. Paradis.

Les défis pour les prochaines années seront significatifs : intégrer les cultures organisationnelles, mettre en valeur les services plus complets offerts par la Caisse suite au regroupement, organiser une assemblée générale annuelle accessible à l’ensemble des sociétaires, etc.

La période de réflexion, d’information et de décision est maintenant derrière la Caisse. Le 1er janvier 2017, un nouveau chapitre de l’histoire du mouvement coopératif dans la région s’ouvrira.

Daniel Richard