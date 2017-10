La Galerie Alix, à l’angle des rues Lochiel et Christina, à Sarnia, présente habituellement des oeuvres d’art, surtout de facture très moderne. Mais, alors que les centenaires les plus divers liés à la Première Guerre mondiale se succèdent dans les éphémérides et les commémorations, la galerie est sortie quelque peu de son domaine de prédilection pour fusionner art et histoire.

Dans Witness, Canadian Art of the First World War, en montre jusqu’au 7 janvier, les visiteurs explorent comment les Canadiens ont illustré la guerre sur place ou au pays. Si quelques artistes ont préféré se livrer à une interprétation épurée des réalités de ce conflit, la plupart ont opté pour en donner une image fidèle, ou en tout cas qui puisse en laisser deviner l’horreur. Dans cette exposition, peu de soldats proprets et à la mine altière donc, mais plutôt un panorama diversifié des diverses situations auxquelles des sociétés entières ont été confrontées pendant ces quatre longues années.

Femmes au travail dans une usine d’obus, soldats blessés ou morts au front, paysages marqués au sceau des combats, etc. : les thématiques s’enchaînent sous des styles différents. Cette exposition itinérante est la propriété du Musée canadien de la guerre et comprend des œuvres tant d’artistes professionnels que de soldats ayant trouvé dans le dessin une façon de passer le temps dans les tranchées ou dans les camps de prisonniers. Plusieurs toiles sont des œuvres qui furent commissionnées, à l’époque, auprès de quatre artistes célèbres : A. Y. Jackson, Frederick Varley, David Milne et Mabel May.

Jusqu’au 4 février, la galerie présente aussi une exposition, en partenariat avec le Lambton Heritage Museum, retraçant les grandes lignes du premier conflit mondial en focalisant sur l’engagement de gens du comté de Lambton. Intitulée simplement Lambton at War, l’exposition consiste pour l’essentiel en des artéfacts de l’époque, des photos et une abondance d’explication.

La Galerie Alix est ouverte du mercredi au dimanche et le prix d’admission est laissé à la discrétion des visiteurs. L’institution possède une collection permanente de 1100 œuvres et est un leader régional en matière de diffusion et de promotion de l’art.

PHOTO: Quelques objets de l’exposition Lambton at War