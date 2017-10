Le nombre de voyageurs à utiliser l’Aéroport international de London a augmenté d’environ 8 % chaque année au cours de la dernière décennie pour s’établir à 550 000 en 2016. C’est donc avec soulagement que le conseil d’administration en conclu que l’avenir s’annonce prometteur malgré la compétition féroce que se livrent les aéroports du sud de la province.

Au cours des dernières années, l’aéroport de London a élargi sa gamme de vols directs, un facteur ayant grandement contribué à la hausse du nombre de ses clients. La liste des destinations canadiennes s’est allongée de même que celle des sites touristiques du « Sud » qui sont toujours très populaires pendant l’hiver. Cette tendance devrait se poursuivre puisque l’ajout de nouveaux vols est dans les cartes des administrateurs.

Mais le marché mondial de l’aviation est aussi à créditer pour ce bilan. Les avions qui s’arrêtent à London sont plus imposants qu’ils ne l’étaient auparavant afin d’accommoder un plus grand nombre de passagers. Qui plus est, les transporteurs se concurrencent pour une clientèle de plus en plus avide de voyager en offrant des tarifs toujours plus bas. De nouvelles entreprises ont d’ailleurs vu le jour avec comme plan d’affaires de vendre des billets à très bas prix.

L’aéroport de London bénéficie de cette ébullition commerciale : le nombre de transporteurs y est passé de deux à sept au cours des six dernières années et pourrait s’accroître encore dès 2018.

Les installations de l’aéroport de London sont conçues pour accueillir un million et demi de voyageurs par année. C’est dire le potentiel de croissance. Le service à la clientèle y est également excellent d’autant plus que des innovations y ont été apportées au cours des deux dernières années : davantage d’employés y guident les clients, les indications à l’intérieur de l’aéroport ont été simplifiées et standardisées, les lieux mêmes ont été rénovés pour rendre les déplacements plus fluides, etc.

L’Aéroport international de London se trouve donc en bonne position pour séduire non seulement la clientèle mais aussi les transporteurs. Voilà qui augure bien pour une institution locale qui peinait à tirer son épingle du jeu il y a quelques années.

PHOTO : L’Aéroport international de London