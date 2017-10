Le jeudi 19 octobre, le Centre communautaire régional de London (CCRL) tenait son assemblée générale annuelle. L’organisme a, en cette occasion, mis une attention spéciale à détailler ses finances, question de donner une idée des moyens à sa disposition pour mener à bien ses grands projets.

Roch Brazeau, vérificateur général, a ouvert le bal avec la présentation des états financiers. « Il me fait grandement plaisir de vous annoncer que vos surplus sont de 216 118 $, ce qui est formidable », s’est-il exclamé à propos du fonds d’administration générale.

Page après page, son rapport démontrait les assises solides du CCRL. « On est en très, très bonne situation financière », a notamment insisté M. Brazeau à propos de l’actif à court terme et du passif à court terme, dont le total des soldes de fonds se monte à 742 463 $.

Face à ces résultats, le directeur général, Jean-Pierre Cantin, a précisé que l’argent épargné servait un objectif précis : la création d’un fonds de réserve pour financer le futur centre communautaire. Ce projet coûtera vraisemblablement entre 3 et 3,5 millions $. L’organisme, qui travaille de près avec plusieurs bailleurs de fonds, aura davantage d’information à partager à ce propos l’année prochaine.

Le président du conseil d’administration (CA) s’est ensuite adressé à l’assistance. Sylvain Giroux s’est attardé à livrer ses impressions quant à l’évènement marquant de cette année : l’intégration du Cercle des copains au CCRL : « Pour moi, ça signifie qu’à long terme, il y aura une stabilité. On couvre maintenant des petits de L’Escale aux personnes âgées, donc de plus en plus de services sont offerts. »

C’est en remerciant les membres du CA et le personnel que le président a conclu son discours empreint d’optimisme : « L’avenir du CCRL est très reluisant. Avec notre directeur général, les projets sont nombreux et vous allez en entendre parler. »

Le rapport nouveau genre qu’a livré le directeur général, ce dernier laissant la parole aux employés pour qu’ils expliquent eux-mêmes leurs activités, a mis en lumière la variété des champs d’intervention du CCRL.

Alain Kazadi a parlé des services aux immigrants et des travailleurs en établissement. Le personnel se distingue par sa connaissance de nombreuses langues, ce qui est des plus utiles pour nouer des liens avec la clientèle.

De son côté, Fanny Newport a expliqué ce qu’est le programme de connexion communautaire : il regroupe les activités, çà et là dans London, auxquelles le CCRL participe et les partenariats qui sont formés avec d’autres organismes, notamment pour offrir des ateliers aux nouveaux arrivants.

Melody Pilon, agente de liaison culturelle et communautaire, a passé en revue les spectacles, films, soupers, célébrations et autres divertissements offerts aux francophones, en plus de glisser un mot quant à ceux à venir. Puis, Leda Lytwynec, la nouvelle coordonnatrice des sports, s’est jointe à Adeline Le Roy, qui a occupé ce poste pendant quelques années, lorsqu’est venu le temps de présenter les programmes sportifs et les activités du Carrefour ethnoculturel.

Pakinam Ghaly et Lorraine Lafond ont conclu ce panorama des activités en abordant tout ce qui touche à L’Escale : son service de garde avant et après l’école, ses camps, les écoles associées, etc.

Chaque intervenant mentionnait le financement associé aux activités et les bailleurs de fonds y correspondant. Comme l’assistance a pu s’en rendre compte, le CCRL a passé au peigne fin les programmes de subvention et de commandite afin d’en bénéficier le plus possible.

Jean-Pierre Cantin a pris à nouveau le micro pour évoquer le plan stratégique 2018-2023. Celui-ci se basera sur une consultation communautaire qui se déroulera au cours des prochains mois. M. Cantin est aussi revenu sur le protocole d’entente avec le Cercle des copains. Pour s’assurer que les aînés reçoivent des services et continuent d’avoir accès à des activités à leur goût, il a fait une demande de financement pour embaucher du personnel à temps plein à cette fin. Qui plus est, fidèle à ce protocole, une modification aux statuts du CCRL, entérinée par l’assemblée, prévoit que deux personnes représentant les aînés siégeront désormais au CA.

Les élections ont reconduit tous les administrateurs dans leur fonction à l’exception de Gabrielle Laurin qui souhaitait se retirer. Le poste de président a été confié à Philippe Morin.

Dans une de ses dernières interventions comme président, Sylvain Giroux a eu ce bon mot à propos du personnel : « On a les bonnes personnes aux bons postes et ça fait une différence. » Les francophones de London pourraient dire la même chose du CA du CCRL qui, au cours de la prochaine année, accompagnera l’organisme dans ses projets d’envergure.

Photo : le conseil d’administration. De gauche à droite : Sylvain Giroux, Sébastien Ruffo, Natalie Doucet, Moustapha Amadou, Julie Chalykoff, Philippe Morin, Bernard Goure et Raoul Manga.