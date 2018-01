Le lundi 29 janvier, le ministère des Affaires civiques et de l’Immigration dévoilait les noms des 23 lauréats nommés à l’Ordre de l’Ontario cette année. C’est par le biais de la lieutenante-gouverneure, Elizabeth Dowdeswell, qui, de par ses fonctions, est également chancelière de l’Ordre de l’Ontario, que ces nominations ont été annoncées.

Bien qu’il soit parfois difficile de classer les réalisations de certains dans des catégories bien définies, un coup d’oeil au parcours des récipiendaires révèle que huit d’entre eux se sont distingués dans le domaine de la santé. Trois se sont plutôt illustrés en combinant entrepreneuriat et philanthropie et trois autres pour leurs actions et leur carrière dans le secteur des arts et de la culture. La politique, la justice, les questions autochtones et la contribution aux débats intellectuels sont des catégories dans chacune desquelles il est possible de classer deux récipiendaires tandis qu’un seul peut être associé au secteur communautaire.

C’est donc une belle diversité d’accomplissements qui se voit couronner de lauriers avec l’Ordre de l’Ontario, mais aussi une diversité représentant les quatre coins de la province, bien que, par la force des choses, la ville de Toronto soit surreprésentée.

Des récipiendaires, un réside à London : David Cechetto, neuroscientifique de l’Université Western, qui a fait avancer les connaissances sur le contrôle neural du cœur et des vaisseaux sanguins tout en s’engageant dans le développement des soins de santé au Rwanda. Un autre récipiendaire, Geraldine Robertson, réside pour sa part à Sarnia, ou plus précisément sur la réserve d’Aamjiwnaang, où elle est connue pour avoir oeuvré pendant 20 ans d’un bout à l’autre du pays afin d’aider les anciens résidents des pensionnats autochtones et sensibiliser le public à leurs problèmes.

Ce sera à Queen’s Park, le 27 février prochain, que la lieutenante-gouverneure décernera l’Ordre de l’Ontario aux personnes nouvellement nommées dans le cadre d’une cérémonie. Cette distinction, créée en 1986, rend hommage à ceux qui, dans un domaine ou un autre, ont contribué à façonner la province. Leurs réalisations constituent un héritage inspirant pour les Ontariens et contribuera à améliorer leur qualité de vie.