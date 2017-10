Le Centre de santé intercommunautaire de London (London InterCommunity Health Centre, LIHC) offre présentement des ateliers sur la santé pour les francophones du troisième âge. Le premier s’est tenu le 3 octobre et portait sur la nutrition.

Ce n’est pas la première fois que des activités de cette sorte sont organisées par cet organisme. « On se réunit depuis quelques années. C’est un groupe de rencontres qui permet aux personnes âgées francophones et francophiles d’échanger des informations », explique Sonia Muhimpundu, la promotrice de la santé pour les francophones au LIHC qui agit comme facilitatrice lors de ces ateliers.

Briser l’isolement que peuvent vivre certains aînés est un autre objectif que permet d’atteindre ces activités de groupe qui constituent en même temps une occasion de socialiser. Pour Mme Muhimpundu, cela permet aussi de porter attention aux besoins des uns et des autres et de les orienter vers les ressources appropriées : « Par exemple, pendant les conversations, si un membre recherche de l’information sur les appareils auditifs ou le diabète, je prends cette question en note et je regarde au bureau si on a ce renseignement ». L’aîné sera référé vers un service, offert de préférence en français, lors d’une prochaine rencontre ou par téléphone.

En ce qui concerne la série d’ateliers sur la santé et le bien-être, comme il est souvent difficile de trouver des professionnels capables de s’exprimer en français, le LIHC peut faire appel à un interprète, comme c’était le cas lors de la session sur la nutrition. Celle-ci fut offerte par Huma Rana, diététiste et responsable du programme d’éducation au diabète au LIHC.

Pourquoi un atelier sur la saine nutrition? Parce qu’il s’agit d’un des facteurs sur lesquels il est possible d’influer pour réduire le risque d’être malade et de mourir prématurément. S’y ajoutent l’activité physique régulière, le maintien d’un poids santé, la modération dans la consommation d’alcool, l’abandon du tabagisme et un suivi médical périodique. En adoptant cette hygiène de vie, il est possible de diminuer la probabilité de développer un diabète de 70 %.

En ce qui touche l’alimentation, les participants à la rencontre ont mentionné qu’il est parfois dispendieux de se conformer aux recommandations du guide alimentaire canadien. Plusieurs alternatives existent cependant. Ainsi, les légumes congelés sont non seulement moins chers que les légumes « frais » mais sont souvent, contrairement à une idée répandue, plus nutritifs. Qui plus est, pour les gens à faible revenu qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts, il existe de nombreux programmes, entre autres au LIHC, qui ont pour objectif d’offrir des provisions de fruits et légumes à ceux qui en ont besoin.

L’art de bien s’alimenter repose en grande partie sur l’équilibre à respecter dans la consommation des différents groupes alimentaires. Mme Rana a longuement abordé ces groupes qui aujourd’hui sont au nombre de six, une distinction ayant été faite entre les fruits et les légumes et les bons gras (huile, beurre, etc.) constituant à présent une catégorie.

Le respect des portions est essentiel et un ensemble de tasses à mesurer a d’ailleurs été remis à chacun des participants qui ont ensuite échangé quant à leurs expériences et leurs choix alimentaires. Huma Rana a à ce propos présenté ce que l’on devrait retrouver dans une assiette idéale, soit 50 % de légumes, 25 % de féculents et 25 % de protéines. Ces proportions sont faciles à atteindre indépendamment de l’alimentation traditionnelle propre aux différentes cultures.

Plusieurs autres sujets ont été présentés au cours de cette rencontre, les deux principaux étant le diabète et le processus de digestion. Une collation santé accompagnait l’activité.

Les trois prochains ateliers porteront sur la lecture des étiquettes des produits alimentaires, les acides gras oméga-3 et l’activité physique. Ils seront donnés à deux endroits à London : au LIHC du 1355, rue Huron et à la bibliothèque Cherryhill au 301, rue Oxford.

Au LIHC, ces ateliers se tiendront les 10, 24 et 31 octobre respectivement. À la bibliothèque, ce sera les 13, 20, 27 octobre et le 3 novembre que la série de rencontres aura lieu, en débutant par celle sur la nutrition. Pour participer, il préférable de s’inscrire en communiquant avec Sonia Muhimpundu au LIHC dont les coordonnées se trouvent dans l’Index des services en français du journal L’Action.

PHOTO : Les ateliers sont offerts par le Centre de santé intercommunautaire de London.