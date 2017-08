Les amateurs de voitures d’antan ont été bien servis le 3 août dernier à l’occasion de la Hot August Nights, un évènement qui en est à sa 12e année consécutive et qui permet d’amasser des fonds pour le Pathways Health Centre for Children.

Affluant au parc Canatara en début de soirée, des dizaines de fiers propriétaires de véhicules de collection se sont garés en rangs serrés pendant que les visiteurs commençaient à arriver sous un ciel hélas menaçant. Organisée par le Sarnia Street Machines, une association qui regroupe des passionnés de bolides anciens qui ont décidé de mettre leur passe-temps au profit d’œuvres caritatives, l’activité s’appuyait sur la générosité des participants, que ce soit quant au prix d’entrée qui consistait en un don, le tirage 50-50 ou la vente de nourriture.

De la musique populaire mettait une ambiance fort à propos dans ce parc désormais tapissé de vielles Ford, Buick, Chevrolet et autres, toutes mieux conservées que la plupart des voitures que l’on croise habituellement sur la route. Quelques véhicules utilitaires d’un autre âge se distinguaient au milieu de ce stationnement improvisé tandis que certaines automobiles se démarquaient plutôt par leurs couleurs vives à des lieux de leurs tons originels. La plupart de ces engins appartenaient à des gens de Sarnia-Lambton mais d’autres venaient d’aussi loin que de Windsor.

L’engouement pour les voitures anciennes ne fait pas de doute. Ce type de rassemblement n’est pas rare et, bien que plusieurs propriétaires participent à plus d’un évènement par été, il s’y trouve toujours une foule de visiteurs fascinés par ces véritables œuvres d’art. En effet, rutilantes et élégantes, ces automobiles, dont on peut dire qu’elles ont de la personnalité, représentent autant un style et une époque que, bien souvent, l’imagination de leur heureux propriétaire.

Depuis son lancement en 2005, la Hot August Nights a permis d’amasser 210 000 $ pour le Pathways Health Centre for Children, une somme à laquelle s’ajoutera ce qui a été recueilli cette année. Voilà ce qui s’appelle joindre l’utile à l’agréable.

PHOTOS : Un charmant rappel des années 1950