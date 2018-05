Le vendredi 11 mai, le Conseil scolaire Viamonde tenait sa première « Viacourse » au parc Springbank à London. Pareil événement s’est tenu au même moment dans d’autres villes situées sur le territoire du Conseil et, dans chaque cas, diverses activités encadraient la course emblématique.

Emblématique de quoi? Mais des 20 ans de Viamonde! Le Conseil a célébré ainsi ses succès et ses accomplissements et plus encore ceux de ses élèves d’hier à aujourd’hui. Ladite course n’avait rien de compétitif, l’objectif n’étant que de s’amuser entre élèves de tous les niveaux dans le cadre enchanteur du grand parc qui borde la rivière Thames.

Des jeunes de l’élémentaire et du secondaire des 11 écoles Viamonde de Guelph, Kitchener, London, Sarnia et Windsor ont donc été rassemblés en avant-midi face à une scène où les attendait un disc-jockey. Alors que certains dansaient au son de la musique, n’hésitant pas à monter sur la scène pour improviser une prestation, d’autres brandissaient des drapeaux ou des pancartes portant le nom de leur école. C’est dans cette ambiance animée que les maîtres de cérémonie, les élèves Dara Landon, de l’École secondaire Franco-Jeunesse, et Aj Mensah, de l’École secondaire Gabriel-Dumont, se sont adressés à l’assistance.

Après un mot de bienvenue et les remerciements d’usage, les deux élèves ont enjoint leurs pairs à se livrer à quelques exercices d’échauffement, à la suite de quoi la foule a été invitée à se rendre au point de départ. Comme la course n’était pas une compétition, il n’y avait nul besoin de faire en sorte que tous partent en même temps et c’est par grappe que la foule s’est lentement engouffrée sur le parcours. Néanmoins, pour chacun de ces groupes, afin de mettre un peu de piquant dans leur participation, un décompte suivi d’un coup d’envoi marquaient le début de la ruée.

Le parcours formait une boucle d’un kilomètre que les élèves pouvaient faire jusqu’à trois fois s’ils en avaient l’énergie. Plusieurs enseignants se sont mis de la partie et ont accompagné les jeunes dans leur course. L’activité, entre sport et divertissement, a permis de resserrer les liens entre ses participants qui constituent, comme le dit la formule consacrée, « la grande famille Viamonde ».

Après le dîner, de retour au pied de la scène, l’heure était à présent aux discours et aux cérémonies pour les élèves. « Ça fait chaud au cœur de voir à quel point le Conseil a grandi », s’est exclamé Sylvain Landriault, surintendant de l’éducation. Pour symboliser l’unité et la camaraderie régnant à Viamonde, des jeunes se sont ensuite avancés à l’appel des organisateurs de la journée pour lier entre elles des chaînes venant des écoles nourricières à celles de leurs écoles secondaires respectives.

Pour comprendre le message exprimé par ce geste, il faut remonter en amont de la Viacourse. Chaque classe avait dans un premier temps assemblé une chaîne multicolore faite de maillons de plastique. Ces chaînes, mises bout à bout, sont ensuite devenues des chaînes d’écoles. Au parc Springbank, poursuivant dans la même logique, les écoles élémentaires de chaque communauté ont été « liées » à leur école secondaire et, le 25 mai prochain, aux termes des festivités du 20e anniversaire, toutes les chaînes du Conseil seront attachées. C’est à l’École secondaire Gaétan-Gervais d’Oakville, qui sera alors inaugurée officiellement, que cette dernière cérémonie aura lieu. Les milliers de maillons représenteront alors l’évolution, l’union et la force du Conseil scolaire Viamonde.

Après s’être adonnés à des jeux coopératifs, les jeunes réunis à London sont montés à bord des autobus et ont repris le chemin de leur école. Avec le retour du beau temps, la plupart d’entre eux n’ont probablement pas la tête aux études. Mais plus tard, alors qu’ils auront fait leur chemin dans la vie, ils se souviendront peut-être de ces festivités, dont notamment la Viacourse, et réaliseront le rôle qu’aura eu le Conseil scolaire Viamonde dans leur formation personnelle et professionnelle.

PHOTO : La Viacourse a réuni à London des élèves et des enseignants de 11 écoles Viamonde.