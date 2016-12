Les élèves de l’école secondaire Monseigneur-Bruyère (ESMB) se voient offrir, depuis six ans, un cours de cinéma. Sous la guidance de M. Christian Prémont, le septième art y est décortiqué aussi bien sous ses aspects techniques qu’artistiques. Et pour bien maîtriser les notions apprises, comme dans n’importe quel domaine, rien de mieux que la pratique.

C’est ainsi que le samedi 19 novembre, les cinq élèves du cours, tous en 11e ou 12e année, ont procédé au tournage d’un court métrage, une étape incontournable de la formation. Guillermo Guicciardi s’est occupé de la réalisation, assisté dans son travail par Karina Santos-Angel qui était également responsable du clap (claquette); McKenzie Dupuis a tenu un rôle en plus d’être technicien de son alors qu’Alex Lachance était responsable à la fois du son et de l’éclairage; et finalement, Dominique Abbott a occupé les fonctions de directrice artistique.

Afin de ne pas se cantonner à un décor trop bien connu, la classe a choisi de ne pas filmer les scènes à l’école mais plutôt à l’Université Western. Un des étudiants de cette institution, Tyler Latino, un ancien élève de l’ESMB, les y a rejoints pour y tenir le rôle principal. Quelques autres étudiants universitaires ont été brièvement mobilisés pour des rôles de figurants. Curieusement, peu d’élèves du secondaire se sont portés volontaires pour être acteur, mais cela se comprend aisément lorsque l’on sait que la journée de travail devait débuter à 6 h du matin! Heureusement, peu après midi, le tournage et l’essentiel des tâches étaient terminés.

Le récit mis en scène par les élèves est assez surprenant. « Le nom de notre personnage est Simon. Il est obsédé par son script et son nouveau film, explique Dominique Abbott. Il a commencé à entendre sa conscience. Il essaye de l’ignorer mais il n’en est pas capable et il perd sa femme et ses amis. »

L’histoire que suivront les spectateurs durera une dizaine de minutes lorsque le montage sera terminé. Le récit oscille entre le drame psychologique et le fantastique, avec la « conscience » du jeune cinéaste personnifiée par un homme habillé en noir et qui le suit partout. La musique, élément essentiel de tout bon film, surtout pour faire monter la tension comme dans le cas présent, a été créée par Guillermo Guicciardi.

Voilà, en somme, un projet fait des plus sérieusement et avec imagination. Avons-nous, dans la classe de M. Prémont, de futurs réalisateurs, scénaristes et techniciens de plateau de tournage? Il est sans doute trop tôt pour le dire et, en fait, le simple plaisir de faire un film était suffisant pour certains : « Pour moi, c’était juste pour l’expérience dans le domaine. C’est un bon passe-temps », confie McKenzie Dupuis.

Le court métrage de la classe de cinéma sera visionné par l’ensemble des élèves de l’ESMB lorsqu’ils seront réunis au gymnase à l’occasion des célébrations de Noël.