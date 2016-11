Former les leaders de demain est une des plus grandes missions dont l’école puisse se réclamer. Parmi toutes les occasions qui s’offrent à cette fin figure la formation d’animateurs juniors. Ces jeunes du secondaire (9e à la 12e année) s’engagent à participer à l’élaboration et à la conduite d’activités lors des camps de leadership du Csc Providence.

Pour les aider à endosser leurs nouvelles responsabilités, le Conseil leur offre une formation intitulée Ma boîte à outils. La dernière en date s’est tenue le 14 octobre dernier à l’École secondaire catholique de Pain Court et une centaine d’élèves de partout dans le Sud-Ouest y étaient présents. Parmi eux, pas moins de 23 provenaient de l’école secondaire Saint-François-Xavier à Sarnia, soit la plus importante participation d’élèves de cette école à une formation d’animateurs juniors.

Considérant qu’il s’agit de l’une des plus petites écoles secondaires du Conseil, il s’agit là d’une proportion qui peut surprendre. Cela s’explique néanmoins aisément : outre le dynamisme bien connu du personnel et des élèves, l’école Saint-François-Xavier accueillera sous peu un évènement qui en aura motivé plus d’un à s’impliquer. « Pour la première fois depuis plusieurs années, on va avoir un camp de leadership, ici, à l’école, en décembre », explique l’animatrice culturelle Isabelle Bouffard. Cela faisait un moment déjà que Mme Bouffard demandait au Conseil d’organiser ce type d’activité à son école et c’est maintenant chose faite.

Ces jeunes de Sarnia qui, dans quelques semaines, encadreront les activités de nombreux élèves de 5e année pendant ce camp qui leur est destiné, ont passé une journée complète à se préparer à ce défi emballant. À Pain Court, où ils ont eu l’occasion de réseauter avec leurs pairs du secondaire et ils ont acquis les techniques nécessaires à l’animation de grands et de petits groupes. Ils ont également participé à des activités organisées pour eux mais dont ils pourront s’inspirer lorsqu’à leur tour ils mettront sur pied des jeux et des ateliers pour les plus jeunes.

Ne leur reste plus à présent que d’attendre le « jour J », celui où des dizaines de jeunes de l’élémentaire envahiront l’école Saint-François-Xavier pour y vivre une expérience qui promet d’être enrichissante. Les animateurs juniors pourront alors se targuer d’avoir contribué à cette réussite.