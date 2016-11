À London, l’École élémentaire catholique Frère-André est souvent désignée par l’acronyme EFA. Désormais, ces trois lettres y signifieront également « équipes Franco-Action », c’est-à-dire les comités créés pour stimuler le sens du leadership chez les jeunes.

En effet, l’école Frère-André s’est récemment engagée à faire de ses élèves des leaders. Certaines valeurs (courage, confiance, motivation, etc.) leur sont inculquées et ils sont encouragés à travailler en synergie, une importante thématique cette année. Pour leur donner l’occasion de développer ces attitudes, des équipes ont été créées avec pour chacune un domaine de spécialisation : récréation, multimédia, catholicité, décoration, etc.

Ce sera par le biais de ces groupes que les jeunes pourront faire une différence à leur école en contribuant à l’organisation de projets et d’activités. Certaines idées seront suggérées par les enseignants mais il est entendu que les élèves pourront aussi mettre sur pied ce qu’ils auront imaginé et conçu de leur propre chef. Faire preuve de créativité et de constance dans l’effort ira de pair avec la participation à ces équipes qui auront souvent à collaborer ensemble pour mener à bien certains projets.

Le 16 novembre dernier, les élèves de la 2e à la 6e année étaient conviés au gymnase pour y rencontrer les membres du personnel responsables de la formation de ces équipes. Les jeunes s’arrêtaient à chaque station pour y découvrir les diverses responsabilités associées à ces comités et pouvaient ensuite en choisir trois par ordre de préférence. Cependant, au bout du compte, chacun n’aura le droit d’être membre que d’une seule équipe, qui comptera environ 25 membres et deux ou trois adultes chargés de son encadrement. Les élèves de niveaux inférieurs à la 2e année seront rassemblés en des EFA juniors dont les activités seront adaptées à leur âge.

Les équipes entameront leur mandat en janvier prochain et chacune tiendra une rencontre aux trois semaines. Environ 400 chandails, soit un par élève, ont été conçus pour l’occasion et distribués : on y voit, sur le devant, un logo, représentant les silhouettes de deux personnes formant un cœur, et sur l’arrière, quelques mots caractérisant des attitudes de leader.

La première mouture des EFA ne durera que la moitié d’une année scolaire, mais il n’en sera pas de même à l’avenir. Qui plus est, question de leur apprendre à assumer leurs choix, les élèves n’auront pas le droit de changer d’équipe en cours de mandat, cette possibilité ne s’offrant à eux qu’au début de l’année scolaire.

Assisterons-nous, à l’école Frère-André, à la naissance de la prochaine génération de leaders? Le temps le dira, mais pour l’heure, il est à prévoir que des activités emballantes y verront le jour.