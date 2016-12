Chris Hadfield est né le 29 août 1959 à Sarnia. La ville s’enorgueillit depuis plusieurs années des origines de ce célèbre astronaute canadien. Ainsi, l’aéroport local porte, depuis 1997, le nom de celui qui, de pilote des Forces armées, a graduellement gravi les échelons pour faire partie de la poignée d’hommes et de femmes ayant exploré l’espace. Le 3 décembre dernier, Chris Hadfield était de retour dans sa ville natale pour une séance de dédicace d’un livre pour les jeunes.

C’est aux serres Degroot’s que l’évènement, organisé par la librairie The Book Keeper, s’est tenu en après-midi. Au premier abord, l’endroit pouvait sembler bizarrement choisi pour une activité centrée sur les livres. Mais une vaste salle vide de la serre se prêtait bien à l’accueil d’une grande foule. Et du monde, il y en avait en effet beaucoup : des gens de tous âges, incluant des adultes seuls, venus acheter un livre et le faire dédicacer pour un fils, une nièce, un petit-fils, etc.

De nombreux enfants, accompagnés de leurs parents, étaient au rendez-vous pour faire signer leur exemplaire de l’ouvrage The Darkest Dark. Illustré par les frères Eric et Terry Fan, également présents à l’activité, il s’agit d’un livre pour les petits de 3 à 7 ans dont l’histoire s’inspire, avec sans doute quelques libertés, de la jeunesse de Chris Hadfield. Il raconte comment un enfant, passionné de l’espace, surmonte sa peur du noir afin d’accomplir son rêve de devenir un astronaute et de pouvoir ainsi voyager dans les confins les plus sombres de l’univers.

Il est vrai que M. Hadfield a eu tôt la passion de la technologie, de l’aviation et de l’astronomie. Avoir vu, à la télévision en 1969, l’atterrissage de Apollo 11 sur la Lune a été un moment marquant de son enfance qui a orienté ses goûts et ses intérêts. En temps que cadet de l’air, il a eu ses premières expériences de vol au milieu de l’adolescence et a joint les Forces armées dès la fin de ses études secondaires.

Au début des années 1980, ses études supérieures en génie mécanique et en aéronautique se sont couplées à ses séances d’entraînement de pilotage d’avion à réaction. Dès cette époque, ses performances académiques et ses habiletés de pilote ont été remarquées et M. Hadfield s’est vu confier des responsabilités au sein d’équipes scientifiques travaillant au développement de nouvelles technologies aéronautiques. Chris Hadfield a ainsi eu l’occasion de piloter plus de 70 types d’appareils.

En 1992, il a été sélectionné pour être astronaute et n’a pas tardé à cumuler les responsabilités dans le domaine de l’aérospatial. Le rêve de toute une vie s’est enfin réalisé en 1995, alors qu’il a effectué sa première mission dans l’espace. Il y est retourné en 2001 et est devenu, à cette occasion, le premier Canadien à quitter un engin spatial et à évoluer librement dans l’espace. Puis, de décembre 2012 à mai 2013, il a séjourné à bord de la station spatiale internationale, un périple qui a marqué la fin de sa carrière au sein de l’Agence spatiale canadienne.

Selon Susan Chamberlain, propriétaire de la librairie The Book Keeper, Chris Hadfield a signé environ 1000 exemplaires du livre The Darkest Dark lors de son passage à Sarnia. La plupart avaient cependant été signés en avance et des exemplaires ont été vendus en magasin. Mais rien ne pourra égaler la chance de ces enfants qui ont pu échanger quelques instants avec le plus célèbre des astronautes cana-

diens!