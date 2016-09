À Sarnia, à quelques pas de l’intersection des rues Lochiel et Front Nord, se trouve un monument faisant face à la rivière St. Clair. Hissés sur ses mâts, deux unifoliés y encadrent les drapeaux des États-Unis, de l’Ontario, de la ville et, depuis le 22 septembre dernier, un drapeau franco-ontarien.

Il y avait foule en cette belle matinée où, pour la première fois, l’ensemble de la communauté de langue française de Sarnia s’est réuni pour célébrer le Jour des Franco-Ontariens. Bien sûr, il y avait eu, au cours des années, des activités entourant cette fête mais jamais une qui ait rassemblé les écoles des deux conseils scolaires et les représentants de tous les organismes. Spectacle emballant qui, en plus, se trouverait à être immortalisé par ce drapeau vert et blanc, désormais hissé en permanence.

Judy Harding, coordonnatrice du Centre culturel Jolliet, était la maîtresse de cérémonie. Côté discours, une élève de l’École secondaire catholique Saint-François-Xavier a résumé en quelques mots la raison d’être de cette célébration et a encouragé l’assistance à conserver sa fierté de parler français. Une élève de l’École secondaire Franco-Jeunesse s’est quant à elle attardée sur l’origine et la signification du drapeau franco-ontarien.

Les conseils scolaires avaient aussi leur représentant sur place. Joseph Picard, directeur de l’éducation au Conseil catholique Providence, a entre autres affirmé : « Nous souhaitons vivement que ceci serve d’exemple à d’autres communautés pour reconnaître la valeur ajoutée de la francophonie. » Pierre Lambert, conseiller au Conseil scolaire Viamonde, a de son côté rappelé la composante identitaire de l’évènement : « Ce jour unique nous appartient et nous avons l’opportunité de montrer notre attachement à notre culture ».

La participation des élus au Jour des Franco-Ontariens est toujours appréciée et, à Sarnia, le maire Mike Bradley et la conseillère Anne Marie Gillis avaient toutes les raisons de se réjouir avec l’assistance puisqu’ils avaient eux-mêmes contribué, dans le cadre de leurs fonctions, à ce que cette célébration ait lieu.

À ce propos, Mme Gillis a rappelé que l’édition 2016 du Jour des Franco-Ontariens constituait un moment historique à Sarnia. Quant à M. Bradley, évoquant le souvenir de l’explorateur René-Robert Cavelier de La Salle puis de tous les francophones qui, d’hier à aujourd’hui, sont venus s’établir à Sarnia, il a eu cette jolie formule : « Ils sont venus sur différents bateaux. Mais nous sommes maintenant tous sur le même bateau ».

La musique occupe toujours une place importante dans cette célébration et c’est ainsi que des élèves de Franco-Jeunesse ont interprété Notre Place tandis que leurs pairs de Saint-François-Xavier ont entonné Mon beau drapeau. Puis, Patrice Dufour, président du Centre Jolliet, a livré un discours de clôture énergique dans lequel il a rappelé le parcours des francophones dans la région : « Aujourd’hui, près de 350 ans plus tard, les francophones sont toujours présents et on va y rester! »

Philippe Thivierge