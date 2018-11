Le 15 novembre dernier, le Centre communautaire francophone de Sarnia était l’hôte d’un atelier emballant ayant permis de jeter les bases d’une future collaboration entre les élèves de l’école secondaire Saint-François-Xavier et les organismes de langue française.

Cette activité s’inscrivait dans la foulée d’une enquête effectuée l’an dernier auprès des élèves pour évaluer leur degré de connaissance et d’intérêt en ce qui touche à la vie communautaire francophone. Ce sondage révélait la méconnaissance des jeunes quant aux organismes mais démontrait aussi leur désir de contribuer à leur dynamisme. Face à ces résultats, le Conseil scolaire catholique Providence a pris l’initiative de mettre en contact les élèves avec ces groupes qui constituent le coeur battant de la francophonie à Sarnia.

C’est ainsi que des représentants de ces organismes ont été réunis : Kelsey Sim et Camille Beaulieu pour le programme ON y va de la garderie La Ribambelle, Ron Lamarche pour les Chevaliers de Colomb du conseil #8950 et, avec Sylvain Giroux, pour la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin, Mariah Amor pour le Réseau-femmes, Patrice Dufour et Diane Lamarche pour le Centre culturel Jolliet et son programme pour aînés et Tanya Tamilio pour le Centre communautaire. Tous ont eu l’occasion de présenter leur organisme respectif, son mandat, sa clientèle, ses activités et services.

L’assistance, composée de 28 élèves, a écouté attentivement ces présentations. La suite des choses, en phase avec ce à quoi ils sont initiés dans leur cours d’éducation à la citoyenneté et dans celui consacré à explorer des choix de carrière, a pris une dimension interactive. En effet, divisés en autant de petits groupes qu’il n’y avait d’organismes et jumelés avec l’un ou l’autre, les jeunes ont été invités à planifier un projet de A à Z : identification d’un besoin, établissement d’un budget, calendrier d’activités, etc.

Si cet exercice peut être vu dans un premier temps comme une simple simulation à des fins éducatives, rien n’empêche d’aller de l’avant pour concrétiser les idées qui ont été développées. Ainsi, par exemple, le Centre communautaire a été sans équivoque dans sa volonté d’appuyer le projet de club d’échecs qui lui a été soumis : « J’ai dit aux jeunes : si ça vous intéresse et si vous prenez l’initiative, on y va! », raconte Tanya Tamilio, présidente de l’organisme.

L’atelier s’est conclu par d’autres présentations, offertes cette fois par les équipes d’élèves, sur les projets éventuels qui ont été élaborés. Un goûter avait également été préparé par Gaston Croteau et son épouse Dorothée, deux piliers du Centre communautaire.

Rien n’est formellement décidé pour l’instant mais, s’il n’en tenait qu’aux organisateurs et partenaires, cet atelier serait reconduit chaque année. D’ailleurs, l’activité n’a pas tardé à donner des résultats : Tanya Tamilio mentionne à ce propos avoir reçu, dans les 24 heures suivant l’atelier, deux courriels d’élèves s’offrant comme bénévoles pour le souper-partage de Noël du 8 décembre prochain.

Entre connaître la francophonie locale et s’y engager, il n’y a souvent qu’un pas et cet atelier en aura aidé plusieurs à le franchir.

PHOTO : Les élèves en ont appris davantage sur les organismes francophones de leur ville.