Le Lambton Film and Food Festival se tiendra du 25 au 28 mai prochain. En prévision de cet évènement, des professionnels de l’industrie cinématographique associés au Festival international du film de Toronto (TIFF) se sont rendus à Sarnia, le 24 février dernier, pour animer un atelier sur le septième art.

Leur public était constitué d’une cinquantaine d’élèves des écoles secondaires de la région dont certains des écoles Franco-

Jeunesse et Saint-François-Xavier. Il s’agissait d’une participation record pour cette formation offerte pour une troisième année consécutive par le TIFF. L’atelier portait sur la rédaction d’un scénario, le jeu d’acteur, l’utilisation d’équipements spécialisés, etc., bref, l’ABC de la production d’un film.

Les jeunes avaient pour tâche de réaliser un court métrage. Voilà qui, en soit, constituait un beau défi, mais qu’ils devaient relever avec une contrainte supplémentaire : celle d’inclure des personnages francophones et anglophones dans leur scénario, une première.

Les courts métrages, ceux réalisés par les élèves et les autres, seront pré sentés dans le cadre d’une compétition qui se tiendra lors de la première journée du Lambton Film and Food Festival. En 2015, 12 films réalisés par des étudiants avaient été projetés à cette occasion, un nombre qui devait passer à 23 en 2016.

Comme par les années passées, des prix en argent seront remis dans cinq catégories : drame, comédie, animation, documentaire et films réalisés par des jeunes. Une nouvelle catégorie s’ajoutera à l’édition 2017 du festival : les courts métrages produits par des francophones, une innovation à mettre au crédit de la forte participation des écoles de langue française. À titre exceptionnel, un prix spécial pourrait être créé pour célébrer le 150e anniversaire de la Confédération.

C’est dans la petite ville de Forest, à proximité de Sarnia, que se tiendra le festival. Voilà une belle occasion de découvrir la région et, en même temps, les talents locaux! Qui sait? Dans l’avenir, peut-être entendrons-nous parler de ces jeunes comédiens débutants et réalisateurs en herbe aux Oscar ou aux César!

Photo : Les élèves ont appris à utiliser l’équipement nécessaire à la production d’un film.