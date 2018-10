Pour trouver les francophones de Woodstock, n’allez pas chercher loin : c’est à l’école qu’il faut se rendre, seule institution de langue française de la ville. Et puisque les élèves de l’élémentaire et du secondaire partagent le même bâtiment, la communauté n’en est que plus soudée. C’est pourquoi l’agrandissement du complexe scolaire représente un grand événement qui fut souligné par une inauguration magistrale.

Ce ne sont pas les plus vieux de l’école secondaire Notre-Dame mais les plus jeunes de l’école élémentaire Sainte-Marguerite-Bourgeoys qui bénéficient de cette initiative. En effet, des travaux d’envergure au coût de 3,7 millions $ ont été entrepris à l’automne 2017 afin de doter l’élémentaire de neuf nouvelles salles de classe capable d’accueillir 180 élèves. Un an plus tard, le Conseil scolaire catholique (Csc) Providence peut dire « mission accomplie » et ses principaux représentants étaient d’ailleurs présents à l’inauguration qui s’est tenue le 12 octobre dernier.

Après que Luc Blanchette et Sylvain Boissonneault, respectivement directeur et directeur adjoint, aient souhaité la bienvenue aux dignitaires et aux centaines d’élèves rassemblés dans le gymnase, la chorale des élèves de 1ère année a interprété l’Ô Canada. Des représentants du secondaire étaient également présents : Brandon Shearing et Brooklyn Kaiser, membres du sénat des élèves, ont adressé quelques mots à l’assistance pour exprimer leur fierté de participer à l’événement et pour souhaiter une bonne cérémonie à tous.

Les discours se sont ensuite succédé pour souligner la nécessité de cet investissement dans l’éducation et pour mettre en valeur la place de l’école Sainte-Marguerite-Bourgeoys à Woodstock. Dave Mackenzie, député fédéral d’Oxford, Ernie Hardeman, député provincial d’Oxford et Trevor Birtch, maire de la ville, ont chacun évoqué ces réalités à leur façon.

Cependant, parmi les politiciens, la vedette du jour était sans conteste Lisa Thompson, ministre de l’Éducation. Prenant en exemple l’agrandissement de l’école et la hausse des inscriptions qui l’a rendu nécessaire, Mme Thompson a fait valoir que l’éducation catholique de langue française est un succès en Ontario. La ministre a également insisté sur l’importance d’une consultation en cours sur la préparation des élèves au marché de l’emploi.

Deux prestations artistiques ont intercalé les nombreuses allocutions. Des élèves membres de la troupe de majorettes ont ainsi interprété une chorégraphie créée par leurs pairs de 5e et 6e années sur la chanson Éclat d’Alexe Gaudreault tandis que Morgan Vording a joué au piano une pièce de Beethoven.

Du côté des représentants scolaires, outre Joseph Picard, directeur général du Csc Providence, de même que Crystal Lee Routenburg et Lisa Correira, respectivement présidente et vice-présidente du Conseil d’école, le président du Csc Providence, Jacques Kenny, s’est adressé à l’assistance. Son discours s’est axé sur la dimension historique de l’événement et sur l’adéquation entre la qualité des installations et la réalisation de la mission éducative et culturelle qui incombe à l’école.

Que serait l’inauguration de nouveaux locaux dans une institution catholique sans une bénédiction? Deux prêtres, Étienne Nadonye et Patrick Bénéteau, ont donc rempli leurs fonctions à cet effet, le père Bénéteau rappelant au passage que Marguerite Bourgeoys était une enseignante.

La croissance n’est pas une fin en soi mais il est toujours bon de savoir que l’intérêt pour l’éducation francophone prend de l’ampleur. Et quoi de mieux qu’un symbole physique, telles que des nouvelles classes, pour le démontrer?

PHOTO: Les dignitaires entourent la plaque commémorant l’inauguration.