Pendant tout le mois de février, à la Fringe Custom Framing and Gallery, sur la route Hyde Park à London, les visiteurs peuvent jeter un coup d’oeil à des toiles d’une artiste contemporaine résidant à Aylmer, une communauté au sud-est de London. Angelique Lafreniere, originaire d’Ottawa, se spécialise dans l’abstrait, une approche qui ouvre des portes à l’interprétation mais qui, la plupart du temps, comme dans le cas présent, se base sur un message, une idée ou un modèle. Dans cette exposition, ce sont les mythes et les légendes qui ont inspiré Mme Lafreniere.

L’abstrait exerce sur elle un puissant attrait pour les formes d’expressions multidisciplinaires qu’il permet et la liberté qu’il accorde à l’esprit critique. Comme les légendes qui l’ont inspirée, les toiles de Mme Lafreniere laissent ceux qui les regardent en avoir une perception qui leur est propre dans le cadre d’une interaction subtile entre l’oeuvre et le spectateur.

Repenser la réalité et réaliser en même temps à quel point la réalité change par elle-même est une approche inspirée des travaux du psychologue Kurt Lewin (1890-1947) et le concept d’environnement psychologique sur lequel il s’est penché. Cette notion réfère à la totalité des influences, tant environnementales que celles relevant des pensées et des émotions, s’exerçant sur une personne à un moment donné. La psychologie d’un individu ne serait donc pas un univers fermé et statique mais une dynamique entre le sujet et son environnement avec différentes forces en jeu.

Dans cette perspective, Angelique Lafreniere s’inspire aussi de ses souvenirs et expériences dans son processus créatif. Ses voyages, en particulier ceux au cours desquels elle a découvert des lieux ayant inspiré des contes et légendes, que ce soit au Canada, en Europe ou encore en Amérique du Sud, ont aussi été une source de réflexion dans son approche conceptuelle.

Les toiles exposées, où dominent le rose et le bleu, conduisent le visiteur à y déceler ce que son imagination et son inconscient lui suggèrent. Certaines peintures peuvent rappeler des fleurs, d’autres les abysses des océans ou quoi que ce soit d’autres. L’oeuvre se trouve autant sur la toile que dans le regard du spectateur.