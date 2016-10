« Une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours ». Ce dicton populaire ne brille pas par son acuité scientifique mais il traduit tout de même une indéniable vérité : une saine alimentation est essentielle pour être en santé. À Sarnia, le personnel de l’école élémentaire Saint-Thomas-d’Aquin a incité les élèves à adopter cette habitude de vie par le biais d’une collation symbolique.

Le 20 octobre dernier, à 9 h, 13 000 élèves de 43 écoles du comté de Lambton ont simultanément croqué dans une pomme qui leur avait été offerte. Financée par le Réseau ontarien du Programme de bonne nutrition des élèves, cette sympathique initiative a été plus populaire que jamais dans cette région où se trouve Sarnia. En effet, comparé à 2015, 2000 pommes de plus ont été distribuées par l’agence Lambton Public Health.

Les anglophones surnomment ce programme annuel The Great Big Crunch. À Sarnia, c’est par Croque la pomme que les jeunes francophones le connaissent. Enseignants et promoteurs de cette activité se servent de l’occasion pour encourager les élèves à faire le choix d’aliments santé. Il s’agit également d’un excellent prétexte pour promouvoir les programmes d’alimentation offerts dans les écoles. Faisant une pierre deux coups, l’activité permet aussi de faire connaître une industrie locale, les pommes qui ont été distribuées provenant de vergers de la région.

À Saint-Thomas-d’Aquin, plus de 300 de ces fruits ont été remis aux élèves qui, de la maternelle à la 6e année, ont eux aussi mordu à belles dents dans cette invitation à se nourrir sainement. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils ne font pas bande à part, la pomme étant en effet le troisième fruit le plus consommé dans le monde. Il est aisé de comprendre pourquoi lorsque l’on considère ses qualités intrinsèques et les milles et une façons dont on peut l’apprêter.

Et maintenant que les plus jeunes mènent pas l’exemple, il n’y a plus de raison de se priver de ce fruit délicieux et si riche en vitamines.