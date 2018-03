Le 23 mars dernier, à l’occasion de son « 4 à 7 » mensuel qui, dans ce cas, clôturait la Semaine française, le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton recevait le député provincial Bob Bailey. Celui-ci venait remettre à l’organisme la plaque de la Fondation Trillium soulignant l’appui financier donné aux projets pour la jeunesse mis sur pied par l’organisme.

En effet, comme les visiteurs du Centre ont pu le remarquer, l’organisme s’est adjoint deux jeunes employées au mandat des plus emballants : Anna-Luisa Cortez et Tiana Cooke coordonnent depuis peu les activités destinées aux adolescents. Dans leurs fonctions, elles sont entourées de plusieurs collaborateurs aux talents les plus divers et les jeunes disposent désormais d’une gamme d’activités culturelles, physiques et sociales jamais vues depuis l’ouverture du Centre en 2012.

C’est une somme de 74 000 $ que Trillium a versé à l’organisme qui, en plus de permettre l’embauche des deux nouvelles coordonnatrices, a aussi servi à l’achat d’équipement et autres déboursés connexes. Il s’agit d’une subvention de démarrage, c’est-à-dire qu’elle sert à tester et évaluer une nouvelle idée. Jusqu’à présent, les activités vont bon train et certaines remportent un succès inespéré : ainsi, par exemple, plus de 30 jeunes ont profité des cours de cuisine de Gaston Croteau. Mais la Zumba, la danse, le volleyball, etc. figurent aussi au programme.

Le député Bob Bailey s’est donc présenté au sein d’une communauté en plein essor lorsqu’il est venu remettre la plaque de la Fondation Trillium. L’ambiance était des plus sympathiques durant le « 4 à 7 » alors que, sur fond de musique francophone, tacos, nachos et pizza étaient servis et que les convives discutaient avec animation aux tables.

M. Bailey avait amené sa petite-fille, Janessa Labadie, élève dans une école d’immersion française, qui, a-t-il commenté avec humour, était plus apte à lire le discours préparé pour l’occasion. Celui-ci mettait l’accent sur l’importance du sport et les possibilités offertes en cette matière par la subvention qui, dans cette petite communauté, s’avère nécessaire pour que tous aient un accès équitable à des activités physiques.

C’est par l’assemblée générale annuelle que s’est conclu le « 4 à 7 ». Les destinées du Centre communautaire seront, pour les 12 prochains mois, entre les mains de Mouna Baalbaki, Jocelyne Bouffard, Martin Carrier, Gaston Croteau, Marie-Claude Émond, Olivier Lacasse, Diane Lamarche, Ronald Lamarche, Judy McKellar, André Moreault, Émilie Sylvain-Allard et Tanya Tamilio. Ce seront eux qui poursuivront le développement de la programmation conçue pour toutes les générations et qui fait la fierté de l’organisme.

PHOTO : De gauche à droite : Janessa Labadie, Bob Bailey, Tiana Cooke, Anna-Luisa Cortez, Tanya Tamilio (présidente du Centre), Gaston Croteau et Diane Lamarche (deux bénévoles).