Le 7 novembre dernier, un chantier de construction a occupé le côté ouest du Musée de London pendant quelques heures. En effet, des travailleurs y étaient occupés à installer cinq panneaux de verre pour créer une immense fenêtre totalisant 83 mètres carrés. D’une hauteur de deux étages, cette vitrine donne sur la fourche de la rivière Thames. Elle constituera un élément architectural majeur du Centre at the Forks, le futur espace communautaire du musée où se dérouleront ateliers, rencontres, spectacles et autres activités.