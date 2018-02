En août 2016, alors que s’amorçaient les Jeux d’été de l’Ontario à Mississauga, la prochaine ville à accueillir ces compétitions fut annoncée en grande pompe. London s’affaire depuis à préparer la venue du plus important événement multisports de la province.

En effet, du 2 au 5 août prochain, la ville du Sud-Ouest recevra quelque 3500 participants (athlètes, entraîneurs, bénévoles et responsables), ce qui nécessite une logistique considérable. C’est ainsi que le 31 janvier était dévoilée la liste des lieux où se dérouleront les compétitions.

Le campus de l’Université Western sera mis à profit de maintes façons. Les compétitions de volleyball, de rugby, de hockey, d’athlétisme et de lacrosse en champ s’y dérouleront dans l’un ou l’autre des bâtiments ou installations sportives. C’est également à Western que se trouveront le centre décisionnel des Jeux et la résidence des athlètes et où se déroulera la cérémonie d’ouverture.

En fonction de leurs caractéristiques, plusieurs autres emplacements ont été consacrés à divers sports. Ainsi, la compétition de golf se tiendra sans surprise au Thames Valley Golf Club et les courses de vélos de montagne au Mont Boler. L’aire de conservation Fanshawe sera l’hôte des courses de canoë-kayak et de bateaux à voile tandis que les épreuves de plongeon se tiendront au Canada Games Aquatic Centre.

Au chapitre des sports d’équipes, les matchs de soccer et de volleyball de plage seront suivis au North London Athletic Field. Les parties de balle-molle se tiendront au Stronach Community Recreation Centre tandis que les amateurs de basketball se donneront rendez-vous au Collège Fanshawe. La crosse en enclos, une autre variante du célèbre sport autochtone, rassemblera les curieux à l’aréna Kinsmen alors que le City Wide Sports Park accueillera les rencontres de hockey sur gazon. Le baseball sera quant à lui offert au public en quatre lieux : au City Wide Sports Park, au Dan Pulham Field, au Norm Aldridge Field et, bien sûr, au Labatt Memorial Park.

Les compétitions de tir à l’arc se tiendront au club de tir de la Crumlin Sportsmen’s Association alors que le triathlon sera la seule discipline dont l’épreuve se tiendra en dehors des limites de London, dans le hameau de Denfield plus précisément. Ceux qui affectionnent le tennis sur table retrouveront leur sport favori au Carling Heights Optimist Community Centre tandis que les non moins nombreux émules de cyclisme sur route devront de leur côté patienter, le parcours n’ayant pas encore été déterminé.

Les Jeux d’été de l’Ontario ont été créés pour les athlètes de 12 à 18 ans. C’est la quatrième fois que London accueille cet événement, né du lancement du Programme des jeux de l’Ontario en 1970.

PHOTO : Le Labatt Memorial Park