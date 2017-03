Chaque année, les élèves de l’école élémentaire Sainte-Jeanne-d’Arc, à London, sont invités à participer à une compétition artistique destinée à déterminer quels sont, parmi eux, les meilleurs chanteurs, danseurs et musiciens.

Plus de 65 élèves, de la 1re à la 6e année, se sont présentés pendant les trois jours qu’ont duré les auditions. Puis, devant toute l’école, les 12 élèves sélectionnés ont présenté leur numéro et leurs pairs ont voté pour choisir ceux qu’ils préféraient dans chaque catégorie. Les gagnants sont, dans la catégorie chant, Chloé Melanson, dans la catégorie danse, le duo formé d’Alan Macuase et Gabrielle Albert-Heyink, et dans la catégorie musicien, Jonas MacDonald pour son solo de

batterie.

Quant à ceux qui excellent dans d’autres domaines, ils ne sont pas en reste : par exemple, des élèves de Sainte-Jeanne-d’Arc participeront prochainement à une compétition de robotique et d’autres à un tournoi d’improvisation.