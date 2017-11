Le jeudi 23 novembre, les membres de la Table Franco-Info se rassemblaient pour leur dernière réunion de l’année. Les sous-comités ont eu l’occasion de présenter leurs rapports respectifs et de faire le point sur les développements récents touchant à leur champ d’activité. À l’ordre du jour de la rencontre figurait également une présentation de Daniel-Pierre Bourdeau, agent de liaison communautaire pour Élargir l’espace francophone.

C’est d’abord Nabila Sissaoui, agente de projet au Réseau de soutien à l’immigration francophone pour les régions de London et Windsor, qui a été invitée à faire le bilan des plus récentes activités de l’organisme. Il s’agissait dans son cas de la Semaine nationale de l’immigration francophone, dont Mme Sissaoui a résumé les célébrations et divers évènements ayant eu lieu dans le Centre-Sud-Ouest en mentionnant les partenariats et financement associé. Les autres participants à la réunion ont exprimé leur appréciation quant à l’implication des élèves.

Le groupe de travail sur les communications n’avait aucune mise à jour particulière à faire. Rita Giroux-Patience, membre de ce comité, a expliqué qu’il leur a été difficile de se réunir pour des raisons de conflit d’horaire et de surcharge de travail, chacun ayant d’autres responsabilités. Qui plus est, le logo de la Table Franco-Info, né d’un concours à l’intention des jeunes, n’a pas été utilisé à des fins promotionnelles jusqu’à présent.

Jean-Pierre Cantin a pris la parole au nom du comité local en immigration francophone. La dernière rencontre a eu lieu le 19 octobre. Comme nouvelle notable, la coordonnatrice des services liés à l’immigration au Collège Boréal, Svetlana Galynskaya, a quitté ses fonctions et sera remplacée sous peu.

Suzy Doucet-Simard s’est ensuite longuement exprimée sur ce qui a retenu l’attention du comité sur la santé en français. Dans ce vaste enchevêtrement d’entités décisionnelles et consultatives qui orientent l’offre de services de santé se trouvent plusieurs francophones. Ainsi, la région de London-Middlesex est entre autres représentée auprès du Réseau local d’intégration des services de santé par Stéphane Ouellet, du Middlesex Hospital Alliance, et Jean-Pierre Cantin, du Centre communautaire régional de London (CCRL). Or, leur travail et celui des autres et les dossiers dont ils s’occupent ne sont pas forcément connus. Le comité sur la santé en français cherchera dorénavant à faire mieux connaître aux membres de Franco-Info les initiatives se déroulant dans les arcanes de système en faveur des francophones.

L’idée d’un guichet unique se trouvant au futur « carrefour » pensé et promu par le CCRL a également refait surface. Mme Doucet-Simard a aussi mentionné les efforts faits pour que les besoins des francophones soient mieux pris en compte dans le domaine de la santé mentale. Qui plus est, un site web destiné aux professionnels de la santé bilingues travaillant dans le sud de l’Ontario pourrait bientôt voir le jour.

La vingtaine de participants à la rencontre ont ensuite procédé à un tour de table et chacun a pu faire part de ses projets et nouveautés. Puis, Daniel-Pierre Bourdeau a entamé sa présentation.

Élargir l’espace francophone (EEF) est un organisme ayant pour mandat d’établir des liens fructueux entre le secteur communautaire et le milieu scolaire. M. Bourdeau a illustré ce champ d’activité par de nombreux exemples.

Ainsi, les responsables du Centre d’animation scolaire de l’Ontario, qui organise des camps en français pour les élèves au lac Couchiching, près de Barrie, ont approché EEF pour lui demander d’en mousser la popularité. EEF entend aussi promouvoir le Concours LOL pour les humoristes en herbe auprès des deux conseils scolaires couvrant le Sud-Ouest de même que la fondation Tremplin Santé, qui prévoit investir de 15 à 20 000 $ dans la formation de moniteurs de camp d’été. Dans le département des célébrations, M. Bourdeau a évoqué le rajeunissement du Jour des Franco-Ontariens à Ottawa : rebaptisé 25.09, cette grande fête communautaire pourrait être organisée l’an prochain quelque part dans le sud de la province et ensuite dans le nord.

EEF a aussi un écho à l’étranger : des fiches sur lesquelles figurent les adresses des sites web où sont résumés des renseignements sur la vie en français en Ontario sont distribuées dans certaines ambassades du Canada. Côté visibilité, EEF est aussi à l’origine d’une section spéciale publiée dans une édition récente du magazine Cornwall Living dans laquelle sont mises en valeur les institutions et entreprises francophones et leurs coordonnées. À la suite de la publication de ce numéro, d’autres entreprises offrant des services en français ont exprimé leur désir d’être mieux connues des francophones de la ville.

La rencontre de la Table Franco-Info s’est conclue sur un échange concernant l’appel d’offres pour embaucher un consultant, le but étant de mieux connaître les attentes et besoins de la communauté francophone et ses relations avec les organismes de langue française. L’objectif final consistera à élaborer le Plan stratégique communautaire 2018-2023 de Franco-Info dont sera tributaire le plan stratégique du CCRL. Les participants à la rencontre ont donc fait part de leurs préoccupations et émis des commentaires quant à la formulation et aux omissions du texte afin de contribuer à sa rédaction finale.

PHOTO : Une vingtaine de représentants d’organismes ont participé à la rencontre.