Depuis deux ans, le tournoi de hockey de la Coupe Providence permet aux élèves de se former une équipe de représenter le Conseil scolaire catholique Providence à cette prestigieuse compétition sous la division « A » ou « B ». Les organisateurs du tournoi sont MM. Marc Lebel, Ronald Perron et Sylvain Giroux.

Cette année le format de ce tournoi a un peu changé étant donné la très grande popularité de l’événement. En 2016, l’activité s’était entièrement déroulée à Windsor. Cette année, 24 équipes en tout se sont inscrites à la Coupe Providence. Il y avait 16 équipes (environ 200 jeunes) réunies au Western Fair Arena à London alors que 8 équipes (environ 100 joueurs) s’affrontaient au MFCU à Windsor. Dans les deux villes, de nombreux parents ont assisté aux joutes afin d’encourager leurs enfants!

La Coupe Providence 2017 s’est donc déroulée simultanément à Windsor et à London le jeudi 30 mars. L’École secondaire catholique Monseigneur-Bruyère (ESMB) de London a pris place sur le podium pour une deuxième année comme champion de la division « B ». Cela étant dit, certains joueurs retrouveront donc leur nom gravé pour une seconde fois sur la Coupe Providence : Ben Granger, Matthew Smith, Simon et Isaac Duerden et Justin Laroche.

La journée a été remplie d’émotions, de sueurs et d’esprit sportif pour tous. En obtenant deux victoires, l’ESMB a donc terminé première dans le groupe « B ». Ainsi, c’est ce qui a permis à ses joueurs de faire partie de la grande finale contre l’école Saint-Antoine, une victoire de 11 à 1.

Ensuite, l’ESMB vs Monseigneur-Caron (8-0) et finalement la dernière joute contre E.J. Lajeunesse (2-0). Le but gagnant a été compté par Roy Abdullah pour le plus grand plaisir de l’ESMB.

Il est à noter que notre gardien de but Jack Morris a fièrement offert une grande performance en obtenant le blanchissage lors de la victoire finale. Selon l’entraîneur de l’équipe, M. Patrick Ouellet, les jeunes ont eu beaucoup de plaisir. « Mes joueurs ont fait une belle performance d’équipe et un excellent jeu défensif. »

En guise de prix, le Conseil remet une réplique miniature de la Coupe Stanley aux champions de la Coupe Providence. Comme le veut la tradition de la Ligue nationale de hockey, le nom de chaque joueur de l’équipe championne sera gravé sur la réplique de la coupe.

Finalement, ces jeunes hockeyeurs champions de l’ESMB vont assurément rechausser les patins dès septembre prochain pour une nouvelle saison pour une des diverses équipes représentant l’ESMB ou simplement prendre part au programme sports-étude de Hockey Canada.

Peut-être qu’une troisième Coupe Providence attend les joueurs de l’ESMB l’an prochain? D’ici là, merci à tous de bien représenter l’école ESMB et de faire rayonner notre sport par le biais du Conseil scolaire catholique Providence. C’est une grande opportunité ainsi qu’une grande réussite pour nos jeunes sportifs.

Photo : les joueurs de Mgr-Bruyère, récipiendaires de la Coupe Providence.