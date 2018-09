Financement agricole Canada (FAC) verse une fois de plus une contribution de 100 000 $ à des programmes de repas scolaires à l’échelle du Canada dans le cadre de la campagne annuelle de la société d’État pour aider à la lutte contre la faim.

Pour une deuxième année consécutive, FAC soutient les programmes de repas offerts dans 100 écoles canadiennes. Les écoles bénéficiaires sont sélectionnées en fonction de leurs besoins par les bureaux de FAC du pays.

« Aucun enfant ne devrait aller à l’école à jeun », affirme Michael Hoffort, président-directeur général de FAC, qui annonce que l’objectif de cette année est de recueillir l’équivalent de cinq millions de repas pour les banques alimentaires du Canada. « C’est pourquoi nous nous joignons à nos partenaires de l’industrie afin de nous attaquer au problème de la faim dans les écoles et de recueillir des dons en nourriture et en espèces pour les banques alimentaires du Canada. »

Les tournées en tracteurs sont l’une des activités les plus visibles du programme FAC en campagne contre la faim. Il s’agit de tracteurs à remorque qui parcourent diverses collectivités pour recueillir de la nourriture et des dons en espèces destinés aux banques alimentaires de partout au pays.

Pour souligner la 15e édition du programme FAC en campagne contre la faim, les tournées en tracteurs devraient avoir lieu pendant 15 jours et se clôturer le 18 octobre. À compter du 4 octobre, les tournées en tracteurs se dérouleront en Colombie-Britannique (Abbotsford), en Alberta (Lloydminster, Lethbridge), en Saskatchewan (Regina, Saskatoon, Yorkton, Moose Jaw, Humboldt), au Manitoba (Brandon, Steinbach), en Ontario (Kingston, Woodstock, Thornton, Kanata, Walkerton, Simcoe), au Québec (Joliette), au Nouveau-Brunswick (Moncton, Woodstock), en Nouvelle-Écosse (Kentville) et à l’Île‑du‑Prince‑Édouard (Charlottetown) afin de recueillir des aliments et des dons en espèces auprès de particuliers et d’organismes, y compris des écoles et des partenaires de l’industrie.

FAC acceptera également les dons en nourriture et en espèces jusqu’au 18 octobre dans tous ses bureaux. La totalité des dons sera remise aux banques alimentaires canadiennes et toute personne intéressée peut faire un don en argent au www.facencampagnecontrelafaim.ca.

« Les agriculteurs et les transformateurs de produits alimentaires canadiens mettent au point des produits de classe mondiale, mais malheureusement plusieurs Canadiens à faible revenu n’ont pas les moyens d’acheter des aliments canadiens nutritifs de grande qualité », mentionne Lawrence MacAulay, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. « C’est pourquoi je suis fier du travail accompli par FAC et les partenaires de l’industrie dans le cadre de la 15e édition du programme FAC en campagne contre la faim qui permet de venir en aide aux gens dans le besoin en recueillant de généreux dons destinés à nos banques alimentaires de l’ensemble du pays. »

FAC est un commanditaire national du Mois de l’action contre la faim des Banques alimentaires du Canada qui se déroule pendant tout le mois de septembre. FAC en campagne contre la faim est le programme phare d’investissement communautaire de FAC. Depuis 2004, les employés de FAC, les clients et les partenaires communautaires ont recueilli plus de 40 millions de repas.

L’enthousiasme des sociétés partenaires de FAC est également l’une des principales raisons qui expliquent le succès que connaît le programme année après année.

À titre de partenaires platine, BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., The Meat Factory Limited, Courchesne Larose, Chenail Import-Export et Moissonneurs solidaires se sont engagés à recueillir et à fournir de la nourriture et des fonds pour nourrir les personnes qui ne mangent pas à leur faim, par l’intermédiaire de FAC en campagne contre la faim.

Parrish & Heimbecker Limited, Windset Farms, Co-op, Ray-Mont Logistiques International Inc., Nutrigroupe, Groupe Vegco inc., VegPro International Inc., Paysan et duBreton se sont également joints aux efforts à titre de partenaires nationaux.

(Source : FAC)