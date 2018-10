Le 25 septembre dernier n’était pas qu’une journée de célébration pour les Franco-Ontariens de London. Pour certains, c’était aussi l’occasion de s’enquérir des postes offerts à la foire d’emploi qui se tenait au Metroland Media Agriplex. En effet, plusieurs organismes francophones y avaient chacun leur kiosque dans une section spécifique de la salle.

« On a fait en sorte que tous les organismes soient ensemble. Ça nous donne une belle visibilité », confirme Fairouze Touni, ajoutant que ces exposants s’étaient donné la peine de porter du vert et du blanc en ce Jour des Franco-Ontariens. Le Centre communautaire régional de London (CCRL), où travaille Mme Touni qui était responsable de ce dossier, était l’un des partenaires ayant mis sur pied cette foire. Les autres collaborateurs étaient la Ville de London, le London Economic Development Corporation, l’Employment Sector Council, le Local Employment Planning Council, la station CTV et Emploi Ontario.

Le CCRL y avait évidemment un kiosque pour illustrer le volet culturel et social des employeurs francophones mais aussi pour faire la promotion du Carrefour communautaire régional de santé et services sociaux qui se trouve au Centre Desloges. À ce chapitre, l’Entité 1, les Addiction Services of Thames Valley et le Réseau Franco-Santé du sud de l’Ontario constituaient la gamme des employeurs qui se consacrent au mieux-être physique et mental. Dans le domaine éducatif, le Conseil scolaire catholique Providence, le Conseil scolaire Viamonde et le London French Day Care étaient présents pour se faire connaître des chercheurs d’emploi. Un participant régulier aux foires, Option Emploi, du Collège Boréal, avait aussi sa table.

Les organismes francophones n’étaient évidemment pas les seuls employeurs à cette foire. Au total, ils étaient une cinquantaine à se livrer compétition pour l’attention des visiteurs, offrant plus de 2000 postes à pourvoir dans les secteurs les plus divers.

La question de l’employabilité ne tombera pas de sitôt dans l’oubli pour le CCRL. Le 18 octobre prochain, l’organisme tiendra, avec d’autres partenaires, un sommet sur les avantages du bilinguisme en ce qui touche à l’économie et au marché de l’emploi. Cette activité constituera le point final des consultations qui ont été menées depuis la fin de l’hiver dernier et qui sont destinées à orienter les priorités de la communauté francophone pour des années à venir.

PHOTO : Les organismes francophones ont accueilli des visiteurs francophones ou bilingues à leur table.