Le sport a toujours été une composante incontournable de la vie scolaire. L’école élémentaire Frère-André n’échappe pas à la règle et les élèves y ont beaucoup joué au soccer en octobre. Ces matchs intra-muros avaient pour objectif de déterminer deux équipes gagnantes, l’une composée de filles et l’autre de garçons. Ces deux équipes ont participé, respectivement les 1er et 2 novembre, à des joutes les opposant à d’autres équipes du CSC Providence. Les filles de Frère-André ont offert une bonne performance mais les garçons ont fait encore mieux en décrochant le trophée dans leur catégorie.