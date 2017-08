Gabrielle Sabourin : nouvelle chef d’antenne pour le Téléjournal Ontario

Pierre Ouellette, directeur des services français de Radio-Canada en Ontario, a annoncé, le 10 août dernier, la nomination de Gabrielle Sabourin comme chef d’antenne du Téléjournal Ontario en semaine. Mme Sabourin, à la barre du Téléjournal Ontario weekend depuis mai 2016, succède ainsi à Catherine Lafrance.

Depuis son arrivée en Ontario en 2013, elle sert la communauté francophone tant sur les ondes que par son implication communautaire. Elle a d’ailleurs récemment coanimé les festivités du Nouvel An et de la Fête du Canada à la place Nathan Phillips devant des dizaines de milliers de personnes.

À titre de chef d’antenne, Mme Sabourin contribuera activement au rayonnement de la réalité ontarienne sur toutes nos plateformes, et, comme le mentionne M. Ouellette, son arrivée saura mener l’équipe de l’information de Radio-Canada Ontario à solidifier son ancrage en tant que média local complet.

« La prochaine année en sera une de transition pour le Téléjournal Ontario. Les gens qui consomment les informations de Radio-Canada le font de plus en plus tout au long de la journée grâce au numérique. Le Téléjournal servira désormais à comprendre l’actualité du jour plutôt qu’à l’apprendre à des téléspectateurs de plus en plus branchés. Avec l’équipe du Téléjournal, nous adapterons l’émission pour mieux la situer dans l’évolution de l’actualité à chaque jour et aux quatre coins de l’Ontario français. Nous avons une très grande confiance en l’enthousiasme de Gabrielle. Elle saura nous rassembler autour de cette nouvelle logique de production. »

C’est un défi que Gabrielle Sabourin est prête à relever. « J’ai très hâte de mettre à profit mon dynamisme et ma créativité pour entamer ces changements au Téléjournal Ontario, qui sera appelé à revisiter son mandat, en plus d’être plus intégré au numérique. C’est cette conviction ainsi que mon attachement profond pour l’Ontario français qui motivent aujourd’hui ce nouveau mandat qu’on me propose. »

Gabrielle Sabourin entrera en poste le 4 septembre prochain.

Photo (Radio Canada) : Gabrielle Sabourin prête à relever le défi.

Source : Radio-Canada Ontario