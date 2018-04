Le sondage sur les services de santé en français approche de sa conclusion : les internautes ont jusqu’au 29 avril pour faire connaître leurs besoins et leurs attentes en la matière. Cette initiative de la Table Franco-Info est d’une grande importance car elle permettra de connaître les services que les francophones aimeraient recevoir, les lieux où ils devraient être offerts et de dresser un portrait de santé des francophones de London, Sarnia et des comtés environnants.

Moins de 15 minutes sont nécessaires pour répondre aux questions que l’on trouve sur le site mavieenfrancais.ca sous l’onglet « Ma santé ». Les internautes n’en retireront pas que la satisfaction morale de s’exprimer sur ce sujet essentiel et de contribuer ainsi au mieux-être de la société : en effet, plus de 1000 $ en prix sont à gagner! Outre les 20 cartes prépayées Visa ou Mastercard d’une valeur de 25 $, un grand tirage donnera la chance aux participants de remporter les deux cartes prépayées valant 300 $ chacune.

L’apport de tous les groupes composant la francophonie locale est primordial : jeunes, adultes et aînés; étudiants, travailleurs et retraités; femmes et hommes de toutes origines, conditions sociales et orientations sexuelles. Pour les francophiles ou quiconque ne se sent pas à l’aise en français, le sondage est également disponible en anglais. Les données compilées permettront de dégager les informations nécessaires aux chercheurs sur ce qui reste à accomplir pour que les services de santé en français soient en symbiose avec ce que désirent les francophones et le degré d’intérêt de ceux-ci pour ces mêmes services.

En mai, ce sera le sondage sur la culture et les activités communautaires qui sera mis en ligne, suivi de celui sur le marché du travail en juin. Dans les deux cas, d’autres approches seront aussi utilisées pour prendre le pouls de tous ceux qui se sentent concernés par ces questions et qui peuvent déjà manifester leur intention de collaborer à cette vaste étude. Il suffit d’en consulter le site web (mavieenfrancais.ca) pour en savoir davantage et s’inscrire pour recevoir les mises à jour par courriel.