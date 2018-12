Lorsque toute une communauté se rassemble, cela donne des événements épatants comme le souper-partage de Noël des francophones de Sarnia ne manque jamais d’être. Le 8 décembre dernier en aura fourni à nouveau la démonstration alors que le Centre communautaire francophone – ou plutôt le gymnase de l’école attenante – s’est rempli de familles, collègues et amis venus célébrer le temps des Fêtes.

Et quelle célébration ce fut! Car tous les organismes francophones de la ville avaient été invités à y contribuer : le Centre culturel Jolliet, le Réseau-femmes, les Dames de Sainte-Anne, les Chevaliers de Colomb, le Collège Boréal, la garderie La Ribambelle et le Centre communautaire.

Comme son nom l’indique, le succès du souper-partage ne repose pas tant sur le travail d’une petite équipe de bénévoles que sur le bon vouloir du plus grand nombre possible de participants. La formule traditionnelle veut que chacun soit convié à amener un plat pour faire prendre au buffet des proportions qui mettront l’eau à la bouche des petits et des grands. Cette année, la tâche des convives avait été plus ou moins circonscrite à cet égard aux salades et aux desserts, le reste (dinde, tourtière, farce, légumes, etc.) relevant plutôt des organisateurs qui comptaient dans leurs rangs de nombreux bénévoles.

Mais la variable « partage » de l’événement est aussi venue de la spontanéité avec laquelle tout le monde a voulu y mettre du sien. Les deux conseils scolaires de langue française ont ainsi été très réceptifs aux besoins du Centre communautaire et ont appuyé la mise sur pied de la fête de leurs deniers et en fournissant équipement et nourriture. Les éducatrices de La Ribambelle ont de leur côté assuré l’animation d’activités pour tenir les tout-petits occupés avec au programme, entre autres, bricolage et maquillage. Qui plus est, le père Noël lui-même est venu faire un tour pour bavarder avec les enfants et tous ceux qui sont demeurés jeunes de coeur!

Ce n’était pas tout. Cette année, les organisateurs de la soirée avaient décidé de « mettre le paquet » en faisant appel à un groupe de musique folklorique connu aux quatre coins de l’Ontario. Les Rats d’Swompe, composés de Yan Leduc, Martin Rocheleau et Patrick Pharand, ont épaté la galerie avec leur versatilité instrumentale et un répertoire que tous ont envie d’entendre en cette fin d’année.

L’affluence dans le gymnase a atteint son apogée au commencement de leur spectacle avec près de 150 personnes. Interprétant des chansons de leur cru et d’autres tirées du répertoire canadien-français bien connu, Les Rats d’Swompe ont sans doute été un peu surpris de l’enthousiasme de leur public qui a dansé avec énergie et qui a demandé deux rappels.

Bref, c’est à une magnifique soirée familiale comme on en voit peu souvent que les francophones de Sarnia ont eu droit à l’approche de Noël. Les commentaires étaient unanimement positifs et plusieurs participants ont confié avoir hâte au souper-partage de l’an prochain. Mission accomplie, donc, pour tous ceux qui ont mis la main à la pâte afin d’offrir ce cadeau à la communauté!

PHOTO (Crédit photo : Centre communautaire francophone) : Le père Noël a fait la joie des enfants.