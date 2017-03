Mars marque le retour de la Semaine française à Sarnia. La première activité au programme de cette année consistait en une « soirée d’antan » où des mets traditionnels canadiens-français ont été servis et où la musique folklorique a égayé l’atmosphère. Cette attention au passé et à l’histoire se voulait un clin d’œil au 150e anniversaire de la Confédération.

Le club de l’âge d’or La Gaieté figurait au premier rang des organisateurs, mais toutes les associations de langue française de la ville ont contribué à l’activité. Les Chevaliers de Colomb du conseil #8950 Saint-Thomas-d’Aquin, le Réseau-Femmes, les Dames de Sainte-Anne, le Centre Jolliet et le Centre communautaire francophone ont chacun fait leur part pour que cette soirée soit un succès.

Leur effort en valait la peine et les organisateurs ont été les premiers surpris de la popularité inespérée de leur évènement. Alors qu’ils s’attendaient à recevoir entre 80 et 90 convives, ce sont finalement près de 150 personnes qui, le 4 mars dernier, ont empli la salle paroissiale de l’église Saint-Thomas-d’Aquin. Des gens de tous âges, dont de nombreuses familles, sont venus s’amuser et même contribuer à l’activité, puisque les gens étaient invités à apporter un plat à partager. Résultat : malgré l’affluence de loin supérieure à ce qui était prévu, tout le monde a mangé à sa

faim.

Et quel festin c’était! De la tourtière, du cipaille, du ragoût de pattes de cochon, des pommes de terre en purée, des fèves au lard, de la soupe aux pois, des cretons, etc., sans compter, pour dessert, de la tarte au sucre, du pouding chômeur, du sucre à la crème et des gâteaux et biscuits de toutes sortes : voilà de quoi faire saliver n’importe quel convive.

Peu après le repas, les représentants des organismes participants se sont succédé au micro pour adresser quelques mots à l’assistance. Tanya Tamilio, du Centre communautaire francophone, a rendu hommage aux bénévoles, en particulier Ronald Lamarche et son épouse Diane. Johane Nield, du Réseau-femmes, a remercié les convives d’être venus en si grand nombre. Patrice Dufour, du Centre Jolliet, a invité la foule à participer aux autres activités de la Semaine française et a souligné l’importance de faire vivre la francophonie. Olier Beaudoin, du conseil des Chevaliers de Colomb, a expliqué le mandat de cet organisme et souhaité un bon 150e anniversaire du Canada. Denise Charron, des Dames de Sainte-Anne, a elle aussi résumé la mission de cette association et conclu en souhaitant une bonne soirée à tous.

Le président du club La Gaieté, Ronald Lamarche, a ensuite pris la parole. Faisant écho à des commentaires que chacun avait pu entendre ça et là au cours de l’activité, M. Lamarche a entre autres déclaré : « C’est beau de voir tout le soutien pour un évènement comme ça. Je ne me rappelle pas d’avoir vu la salle aussi pleine. »

Après un tirage moitié-moitié, un groupe de musiciens, les Lambton County Fiddlers, ont réjoui l’assistance de leurs mélodies d’antan. Ronald Lamarche, s’est joint à eux, non seulement pour jouer de la guitare, mais aussi pour puiser dans son répertoire de chansons à répondre. La majorité des convives sont restés pour écouter ces airs d’autrefois tout en discutant entre

amis.

Les participants étaient heureux et surpris de la tournure de cette soirée qui fut une réussite incontestable que l’on peut attribuer d’abord et avant à la solidarité dont la communauté a fait preuve.