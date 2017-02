Le jeudi 19 janvier, quelques membres du groupe Improtéine se sont déplacés à l’École Notre-Dame de Woodstock afin de présenter un spectacle rempli de surprises et de rires.

Cette troupe franco-ontarienne présente des spectacles 100 % improvisés de style musical, improvisation théâtrale et humoristique depuis plus de 10 ans pour un public très diversifié. À son compte, on peut inscrire plus de 800 spectacles pour un total de 350 000 spectateurs à travers le Canada. De plus, la formation connaît un très grand succès étant le « coup de cœur » de Réseau Ontario en 2004 et 2013. Composée de comédiens-comiques et musiciens, la troupe n’a pas froid aux yeux avec ses multiples talents pour donner un spectacle unique et intéressant quoique tout soit inventé pendant la représentation.

Comme l’indique leur site web, improteine.net, les petits comme les grands sont captivés par leurs « sketchs » et autres démonstrations musicales puisqu’ils incitent l’auditoire à participer de différentes façons comme monter sur scène ou donner des idées. Nous avons pu le constater nous-même dans le gymnase de l’école avec les élèves de la 4e à la 12e année, qui semblaient avoir bien du plaisir à écouter et participer avec les membres dynamiques du groupe.

Suite au spectacle qui s’est déroulé en avant-midi, quelques élèves ont eu l’occasion d’assister à un atelier d’improvisation et d’art dramatique donnés par un des membres d’Improtéine en après-midi pendant environ une heure. L’atelier s’est bien passé et les élèves ont assurément apprécié la présence du groupe durant la journée.

Céline Beaudoin, animatrice culturelle à l’école Notre-Dame.