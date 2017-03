Acheter? Vendre? À quel prix? Lorsque vient le moment de faire la transaction la plus importante de sa vie, mieux vaut avoir le soutien d’un professionnel. Et cet investissement majeur, chacun peut aisément en deviner la nature : le marché de l’immobilier tire en effet sa force des rêves des uns et des autres. Certains pensent à une paisible retraite, d’autres aux besoins de leur jeune famille, quelques-uns à un lucratif placement : quoi qu’il en soit, l’agent immobilier Jacques Nakhle est là pour répondre à leurs questions.

Établi à London depuis janvier 2016, M. Nakhle travaille avec The Realty Firm Inc., une entreprise de courtage. Ayant suivi sa formation auprès de l’Ontario Real Estate Association, M. Nakhle a acquis depuis une expérience qui lui permet de répondre avec efficacité aux attentes de sa clientèle. Desservant les villes de London et de St. Thomas, il se concentre pour l’instant sur l’immobilier résidentiel mais il prévoit suivre, cet été, un cours qui lui permettra de se familiariser avec le secteur commercial. À l’aise en français, en anglais et en arabe, il est disponible sept jours sur sept à l’heure qui convient le mieux aux clients.

Le marché à London se porte très bien. Il est facile d’y vendre sa maison. « C’est vraiment vite! Les gens veulent acheter rapidement, explique Jacques Nakhle. Il y a beaucoup de gens qui viennent de Toronto et Brampton car c’est beaucoup moins cher ici que là-bas. » Malgré cette différence de prix avantageuse pour les acheteurs, les vendeurs y trouvent aussi leur compte. En effet, certaines résidences trouvent preneurs pour un prix de 40 000 $ supérieur à leur valeur. Même si les transactions ne connaissent pas de répit, le printemps qui commence, plus propice au déménagement, fait une certaine différence dans l’effervescence du marché. Bref, pour ceux qui ont en tête un projet d’importance touchant à l’immobilier, ce pourrait être le temps idéal.

Que ce soit pour acheter, vendre ou obtenir une évaluation gratuite d’une maison, Jacques Nakhle sait comment aider ceux qui sollicitent ses services. Ses coordonnées se trouvent dans l’Index des services en français de L’Action sous la rubrique « Agent immobilier ».

Photo : Jacques Nakhle sait s’investir.