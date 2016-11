Le vendredi 11 novembre, pendant l’espace d’une heure, le gymnase de l’École secondaire catholique Monseigneur-Bruyère (ESMB) a revêtu une ambiance des plus solennelles parsemée de coquelicots, et ce, afin de commémorer le jour du Souvenir.

C’est dans un silence crispant, un respect honorant accompagné de vibrantes émotions que près de 500 élèves et membres du personnel de l’école ont pris le temps de remercier les vétérans. Une belle cérémonie empreinte de simplicité entremêlée de poème, de danse, de musique, de recueillement et d’un touchant témoignage d’un ancien militaire, M. Daniel Hébert.

M. Hébert a joint les Forces armées canadiennes en août 1981. À ses premières armes, il avait le titre de technicien en approvisionnement. Sa tâche principale était de fournir aux soldats tout ce dont ils avaient besoin pour bien accomplir leur mission : munitions, nourriture, pièces de rechange, essence, etc. Comme le cite M. Hébert, « dans toute condition, le moto du métier est d’offrir un service inégalé ».

M. Hébert a atteint le rang de sergent en 2003 et il a pris sa retraite en 2005.Les années de labeur au sein des Forces armées canadiennes lui ont aussi offert les honneurs comme en témoignent les photos qui accompagnent cet article. On lui a rendu hommage notamment pour avoir servi comme gardien de la paix de l’ONU en 1988; pour son service militaire pour l’ONU en zone de séparation entre Israël et la Syrie; sa participation à de nombreux déploiements. Une dernière médaille aux couleurs du drapeau canadien lui a été présentée en 1993 après 12 ans de loyaux services et, en 2003, une mention y a été ajoutée pour 22 ans de loyaux services.

C’est avec ce témoignage touchant que l’histoire de vie d’un de nos vétérans avec le talent incroyable des virtuoses de la classe musique de l’ESMB que cette commémoration a pris son véritable sens.

Une symbiose parfaite pour honorer nos héros d’hier qui ont contribué à bâtir le beau pays où nos droits et libertés sont toujours d’actualité aujourd’hui. Merci aux hommes et aux femmes qui oeuvrent toujours au sein des Forces armées canadiennes. Les élèves et les membres du personnel de l’ESMB n’oublieront jamais tout ce que vous fait et continuez de faire pour nous.

Julie Allard est éducatrice à l’ESMB.