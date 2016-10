Le 30 septembre est la date choisie au Canada pour rendre hommage aux élèves des pensionnats autochtones et prendre un engagement collectif afin de s’assurer que chaque enfant est pris en considération.

« Cette date a été choisie parce que c’est à cette période que les enfants étaient arrachés de leurs foyers pour être envoyés dans des pensionnats à l’époque, et parce qu’il s’agit d’une occasion, aujourd’hui, de préparer le terrain pour l’application de politiques contre le racisme et l’intimidation, dans l’année à venir. C’est une occasion à saisir pour les Premières Nations, les gouvernements locaux, les écoles et les communautés en vue d’unir leurs forces dans un esprit de réconciliation et d’espoir pour les générations futures. » (Source: http://orangeshirtday.weebly.com/)

Le vendredi 30 septembre, les élèves et le personnel de l’école élémentaire et secondaire catholique Saint-Dominique-Savio ont revêtu fièrement leur chandail orangé afin d’appuyer la réconciliation et de souligner l’importance des enfants au sein de notre communauté.

Bien que les élèves ne comprenaient pas au début la raison pour laquelle ils portaient cette couleur en raison de la multitude d’activités cette journée-là telles que le spectacle Zoo Guts, des ateliers d’improvisation, les photos et la course Terry Fox en après-midi, les élèves de la

4e et 5e années étaient surpris, puis indignés, du fait que les enfants autochtones étaient enlevés à leur famille et envoyés dans des pensionnats où leur culture était éradiquée pour être remplacée par celle des conquérants.

L’an prochain, ils voudront peut-être se faire ambassadeurs pour expliquer ces faits navrants de notre histoire aux autres élèves.

Sylvie Blondin