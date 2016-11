Réseau Ontario vient de dévoiler sa programmation de la prochaine édition de Contact ontarois qui aura lieu du 17 au

21 janvier à Ottawa. L’événement annuel, doyen des marchés du spectacle francophone, proposera une programmation marquée tant par sa diversité que par sa qualité artistique!

Manifestation culturelle unique, Contact ontarois contribue depuis 36 ans à l’épanouissement des arts de la scène francophone en Ontario. Chaque année, diffuseurs, agents, producteurs et artistes francophones en provenance de partout au pays, s’y réunissent pour une série d’ateliers, de rencontres et d’extraits de spectacles.

À la demande générale, et ce pour une deuxième année consécutive, des intégrales, l’une en théâtre et l’autre en danse, seront présentées!

De plus, en collaboration avec l’initiative Musique francophone de l’Ontario, une délégation d’invités internationaux provenant de l’Europe viendra découvrir la richesse de la culture artistique francophone en Ontario.

Programmation des intégrales

Les délégués auront la chance d’assister à deux représentations d’intégrales de théâtre et de danse lors de cette édition. Ils pourront donc découvrir une coproduction du Théâtre français de Toronto et L’Irréductible Petit Peuple de Québec ainsi que la troupe Code Universel. Les deux représentations auront lieu à La Nouvelle Scène Gilles Desjardins.

Programmation Vitrines grand public

Les Vitrines grand public seront présentées du 18 au 20 janvier, au Centre des Arts Shenkman à Orléans. Réseau Ontario invite le public à se joindre en grand nombre pour venir rencontrer des artistes francophones en provenance de partout au pays. Plusieurs artistes franco-ontariens défileront sur les planches, dont Jean-Guy Chuck Labelle, Billy Love Band, Mélissa Ouimet, Moonfruits, FLO, Stephan McNicoll, Théâtre de Dehors, Louis-Philippe Robillard, Amélie et les Singes Bleus, Stef Paquette, Joly et Gabrielle

Goulet.

Programmation Vitrines jeunesse

Les Vitrines jeunesse seront présentées à l’École secondaire publique De La Salle les 19 et 20 janvier. Ces Vitrines ne sont pas ouvertes au grand public, mais sont tout de même présentées devant près de 500 élèves de l’élémentaire et du secondaire ainsi que tous les diffuseurs de spectacles jeunesses participants à cette édition. Les élèves auront la chance de découvrir les artistes francophones de l’Ontario tels que Vox Théâtre, Tara Luz Danse et Brandon Girouard. Ils pourront également faire la connaissance de quelques artistes du Québec dont notamment BAM Percussions, Alex Roy, Webster, D-Track, Automat, Éloi Amesse et Éric Bégin, Les petites tounes, Les MiniMalices ainsi que Bill Bestiole.

Présentations éclair

Pour une quatrième année consécutive, les délégués pourront participer aux Présentations éclair où six artistes auront dix minutes pour présenter leur offre de spectacle le vendredi 20 janvier. Les artistes retenus pour ces présentations sont Joey Albert, BoucharDanse, Kitty Le Clown, Les mots s’animent, Flash Boum et Patatra et le spectacle Interactif et Multimédia de l’Hypnotiseur.ca.

C’est donc un rendez-vous du 17 au 21 janvier 2017 à Ottawa pour la 36e édition de Contact ontarois. Une belle occasion de faire de nombreuses découvertes artistiques!