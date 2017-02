Il arrive souvent que des organismes mettent sur pied des activités qui s’adressent particulièrement à la jeunesse. Pendant la fin de semaine des 11 et 12 février, la Communauté catholique Sainte-Marguerite-d’Youville a à son tour et à sa façon offert une expérience enrichissante aux jeunes francophones.

Intitulée Montée vers la foi, cette activité permettait aux élèves catholiques de la 5e à la 8e année d’approfondir leur spiritualité. Il s’agissait également d’une occasion de développer chez eux un sentiment d’appartenance à la francophonie catholique de la région tout en leur permettant de nouer de nouvelles amitiés.

« L’idée est venue lors d’une rencontre du conseil paroissial de la Communauté catholique Sainte-Marguerite-d’Youville. On s’est demandé quelle activité offrir aux enfants pour qu’ils puissent grandir dans la foi », explique Rita Grégoire, présidente de ce conseil. Le projet qui commençait alors à se mettre en place s’adressait à tous les enfants fréquentant cette église située dans le Centre Desloges, à London, quelle que soit leur école d’appartenance.

Cependant, pour rendre cette initiative plus efficace, la paroisse a approché Sylvain Giroux, directeur de la réussite et de la construction identitaire au Conseil scolaire catholique Providence, pour obtenir la collaboration du milieu qui soit le plus susceptible d’être intéressé par cette activité.

Le comité organisateur était constitué de Rita Grégoire, Lucie Zrieba, Raoul Manga, Xavier Manga, Sylvie Boucher, Christine Breetzke et Sylvain Giroux. Leur engagement s’est avéré couronné de succès sur le plan de la participation des jeunes. En effet, le 11 février, en matinée, près de 60 élèves arrivaient à l’école secondaire Monseigneur-Bruyère (ESMB) qui, se trouvant dans le Centre Desloges, allait constituer le principal lieu de rassemblement où se dérouleraient les ateliers. Les participants étaient inscrits aux écoles élémentaires Saint-Jean-de-Brébeuf, Sainte-Jeanne-d’Arc et Frère-André, à l’ESMB et à l’école secondaire Notre-Dame de Woodstock.

Pendant la fin de semaine, un autre groupe s’est joint à ceux qui avaient mis en branle ce projet. Ces six membres de l’organisme NET, un acronyme signifiant « Nouvelle évangélisation sur le terrain », ont, sous la supervision de leur chef d’équipe Cameron Turner, contribué à organiser des activités pour les jeunes.

Les participants ont eu l’occasion de réfléchir et d’échanger sur leur foi par le biais de discussions, de jeux, de saynètes, de chants, etc. La prière était également au programme, que ce soit, le samedi soir, l’adoration du Saint-Sacrement, organisée par le père Étienne Nadonye, prêtre de la paroisse, ou, le lendemain, la messe, dont les lectures et les chants avaient été confiés aux jeunes.

Dimanche midi, les élèves sont repartis chez eux. Après ces nombreuses activités et une nuit passée à l’école, ils en avaient sans doute beaucoup à raconter! Quant aux organisateurs, ils ont dressé un bilan positif de l’évènement qui leur a donné le goût de renouveler l’expérience.