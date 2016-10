Le 30 septembre dernier, les élèves de l’École élémentaire catholique Saint-Dominique-Savio à Owen Sound ont participé à la course Terry Fox. L’équipe organisatrice est très fière du défi relevé par les élèves.

Au total, la distance parcourue par l’école (300 mètres par tour de piste) devait se chiffrer à 300 km. Les élèves de la maternelle à la 6e année ont couru, joggé, marché une distance cumulative de 661,5 km! Au total, 150 personnes ont pris part à l’évènement, ce qui fait une distance parcourue de 4,41 km par participant! Bravo!

Au niveau secondaire, les élèves ont fait des dons pour des privilèges spéciaux toute la semaine (écouter de la musique avec des écouteurs, porter des casquettes, etc.). Ils ont amassé ensemble plus de 600 $ et 2 enseignantes ont coupé leurs cheveux pour la cause en remettant leurs longues couettes pour faire des perruques pour ceux qui ont perdu leurs cheveux pendant leurs traitements contre le cancer. Beau travail Mme Breault et Mme Nadia.

Texte et photo soumis par Christine Forand, animatrice culturelle