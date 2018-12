Tous les organismes font face à ce même besoin fondamental : où trouver les fonds nécessaires à la réalisation des programmes et activités? Pour certains, une seule source de financement sera suffisante dans la mesure où elle est régulière et que le mandat qu’elle soutien se circonscrit à une seule cause. Cependant, d’autres organismes ont a composer avec une variété de bailleurs de fonds pour un éventail non moins large de programmes. C’est le cas du Centre communautaire régional de London (CCRL) qui peut heureusement compter sur un des organismes subventionnaires dont l’appui est parmi les plus convoités : la Fondation Trillium de l’Ontario (FTO).

Lors du souper des Fêtes du 8 décembre dernier, les convives ont eu la preuve de la bonne entente existant entre ces partenaires lorsque des représentants des deux organismes ont attiré leur attention sur les nombreuses subventions ayant été attribuées. Comme l’a souligné le directeur général du CCRL, Jean-Pierre Cantin, ce sont cinq subventions qui, au cours des années, ont été versées à l’organisme par la FTO. Or, ce sont plus particulièrement le programme de littératie physique et le carrefour ethnoculturel, coordonnés respectivement par Leda Lytwynec et Fanny Newport, qui ont été reconnus au cours de la soirée.

Diane Dubois, présidente de l’équipe d’évaluation des demandes de subvention à la FTO, est revenue sur les subventions accordées plus spécifiquement depuis 2015, dont la plus récente, au montant de 249 700 $, permettra de bonifier la programmation du carrefour des adultes et des aînés. Mme Dubois s’exprimait aussi en son nom car son engagement auprès de la francophonie locale s’est traduit, au cours de sa carrière, de multiples façons : « De la part de la FTO et aussi à titre d’ancienne présidente fondatrice du CCRL, je tiens à remercier tous ceux et celles qui travaillent de près et de loin à la réussite de cet organisme qui, depuis 1994, a comme mandat de représenter la communauté francophone et francophile de London dans toute sa diversité culturelle et de créer, par ses activités, programmes et actions, un espace francophone dynamique, inclusif et incontournable ».

Cette intervention du CCRL au cours de la soirée avait pour but de faire connaître l’impact qu’a la FTO auprès de la francophonie de London. Mais pour qu’un bailleur de fonds soutienne de façon aussi fidèle un organisme, il va sans dire que celui-ci doit faire la preuve constante de sa pertinence et de son efficacité. En cela, les fonds alloués au CCRL par la FTO constituent en soi un hommage à l’excellence de ce centre communautaire irremplaçable.

PHOTO – De gauche à droite : Leda Lytwynec, Diane Dubois, Jean-Pierre Cantin et Fanny Newport.